Accrom inaugura escritório em Brasília para atender clientes do Centro-Oeste

* Por: DINO - 2 de agosto de 2022.

A Accrom Consultoria em Logística Internacional com sede em Ribeirão Preto, completou cinco anos em 2022 e segue em plena expansão. A empresa acaba de inaugurar estrutura dedicada em Brasília, Distrito Federal, para atender os clientes do Centro-Oeste, ampliando e fortalecendo sua atuação na região.

Fundada pelas empresárias Cristiane Fais e Andrea Romani, a Accrom surgiu com a missão de oferecer gerenciamento e soluções logísticas integradas e personalizadas, com foco principal em processos de importação ou exportação. A empresa oferece serviços de assessoria aduaneira, armazenagem em área alfandegada e de transporte rodoviário nacional e internacional para o Mercosul. A equipe de assessoria oferece estrutura personalizada para o desenvolvimento mercantil de novos produtos e a captação de fornecedores no exterior.

“Era algo natural, que ia acontecer e estamos muito realizados e motivados com esse novo desafio. A nossa demanda no Centro-Oeste estava aumentando e para atendê-la instalamos uma nova unidade na região”, comenta a empresária Cristiane Fais.

A empresa já possui escritórios comerciais em Piracicaba e Ribeirão Preto-SP, São Paulo-SP e escritórios de apoio e operacionais em Santos, Campinas e Itajaí, além de um amplo leque de networking global.

Mais informações sobre a Accrom podem ser obtidas por meio do site https://www.accrom.com.br, pelo telefone (16) 3877-7428, ou e-mail: [email protected].