Agências de publicidade ajudam a consolidar o branding das marcas

3 de agosto de 2022.

Apesar dos percalços econômicos causados pela crise sanitária advinda da Covid-19, o último ano registrou um aumento significativo no que diz respeito ao investimento no setor de publicidade digital. De acordo um estudo realizado pela IAB Brasil, organização que representa o mercado de publicidade digital no Brasil, em 2021 o setor obteve uma alta de 27% em investimento quando comparado ao ano anterior, o que significa R$30,2 bilhões em publicidade.

Pode-se relacionar esse crescimento ao grande uso e consumo da internet por parte da sociedade para todos os tipos de tarefas cotidianas, como compras. Muitas organizações tiveram que se adaptar ao formato digital uma vez que os estabelecimentos físicos tiveram que ser fechados por um tempo devido a pandemia. Com isso, foi necessário começar a estudar o mercado online e dedicar parte dos investimentos a área. Um dos pontos que fazem com que as empresas atinjam uma boa publicidade digital é a estratégia de branding, ou em linguagem mais corriqueira, a gestão de uma marca.

De pequenas a grandes empresas, a consolidação da própria marca é essencial para que estas se mantenham crescendo. Além da qualidade do serviço ou produto que cada empresa oferece, há todo um universo de linguagens e códigos que buscam oferecer ao consumidor uma ideia positiva do que este pode vir a consumir. E essa linguagem e jogo de signos se dão através de slogans, símbolos, logotipos, cores e outros elementos que formam a identidade visual e comunicacional de uma marca.

Nesse sentido, agências de marketing têm atuado no sentido de criar estratégias dinâmicas para atender os mais diversos públicos em relação às mais diversas mídias hoje existentes. Don Possignolo, CEO, Founder & Partner na Agência Bee Creative, considera que: “Construir uma identidade visual é atribuir à companhia características específicas e marcantes, impactando a forma como o cliente olhará para ela. Para isso, é preciso fazer uma pesquisa aprofundada sobre a marca e seus objetivos para, a partir daí, construir o design”.

Empresas grandes e muito conhecidas têm uma gama de elementos visuais e sensoriais, como odores e sons, relacionados à sua identidade e algumas vezes esses elementos são mundialmente reconhecidos e assimilados. Desse modo, agências de publicidade atuam sobre tais estratégias de branding trabalhando no gerenciamento da marca da empresa, em acordo com a missão, valores e propósitos da mesma. “É por isso que é possível desenvolver uma percepção única sobre os serviços e produtos oferecidos, além de mantê-la positiva aos olhos do público e até revitalizar imagens desgastadas”, finaliza Don Possignolo.

Para saber mais, basta acessar: https://beecreative.com.br/