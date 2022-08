Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista reúne lideranças em Jaguariúna

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de agosto de 2022.

No próximo dia 4 de agosto, o município de Jaguariúna será palco do Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista, encontro com o objetivo de apresentar uma agenda de ações estratégicas para a região ao entender o cenário atual, reconhecer os desafios e oportunidades para auxiliar no desenvolvimento econômico, social e ambiental dos nove municípios. O evento acontece no Teatro Dona Zenaide, a partir das 18h e foram convidados empresários, empreendedores, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores, autoridades e lideranças regionais.

O Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista faz parte do Programa Líder do Sebrae, que já foi aplicado em 68 regiões em todo o Brasil e reúne, aproximadamente, 3,3 mil líderes comprometidos com o desenvolvimento de suas regiões.

Entre os objetivos do programa estão reunir líderes qualificados, promover uma gestão pública inovadora, inclusão social por meio do empreendedorismo e um ambiente favorável para os negócios, criando uma rede de desenvolvimento protagonista, capacitada e representativa. Desta forma, o projeto reúne lideranças do poder público, de entidades privadas e terceiro setor.

“Estamos em um momento de retomada econômica e o programa Líder se faz necessário ainda mais nestes cenários, pois tem como foco a cooperação entre os municípios visando um bem comum. Temos, ainda, uma rede de parceiros pensando e atuando em busca das oportunidades e preparando os municípios para encarar os desafios sempre em prol do desenvolvimento econômico, social e ambiental da região”, comenta o gerente regional do Sebrae-SP, Nilcio Freitas.

Composto pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, o Circuito das Águas Paulista é a primeira região do Estado de São Paulo a participar do programa Líder. Os trabalhos prévios tiveram início em 2019 e agora entram em sua terceira fase, de implantação, além de trazer amplo conhecimento para seus eixos e resultados iniciais.

“Nos reuníamos a cada 40/50 dias, visando criar um grupo coeso e conectado, conhecer nossa região, outros programas de outras regiões e refletir sobre o futuro que gostaríamos de ver ser realizado, construído, para todas as cidades do Circuito das Águas Paulista”, explica a representante do grupo de líderes do Circuito das Águas Paulista, Profa. Laura Umbelina Santi, da cidade de Jaguariúna. Durante os 34 meses de trabalho, as lideranças regionais definiram uma visão de futuro ousada: ser a melhor região para viver, trabalhar, visitar e investir.

Neste Fórum será elaborada uma agenda de desenvolvimento com ações estratégicas prioritárias a serem realizadas no território por seus agentes locais, a partir de uma projeção futura comum pactuada em um processo de construção coletiva, entre outros resultados e trabalhos que serão apresentados durante o evento.

O evento conta com apoio para a realização da Secretaria de Turismo e Cultura e Prefeitura Municipal de Jaguariúna; SEBRAE SP e SEBRAE NACIONAL; Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista; Associação Comercial e Industrial – ACI (Jaguariúna/SP); SICREDI Força dos Ventos SP (Holambra/SP); Construtora Carraro (Socorro/SP); Lojas 1 A 99 (Socorro/SP); Thermas Hot World (Águas de Lindóia/SP); Hotéis Fazenda Rede dos Sonhos (Socorro/SP); Associação Comercial e Empresarial – ACE (Socorro/SP); Hotel e Restaurante Shangrilá (Serra Negra/SP); Cine Orlandi (Socorro/SP); Fernandes e Associados Corretora de Seguros (Amparo/SP); Conecte Flora (Holambra/SP); VZIT Novas Experiências (Amparo/SP); Soul Pizza (Jaguariúna/SP); Okahoma Import (Jaguariúna/SP); JRS/Marketing do Bem (Jaguariúna/SP); Panorama Hotel & SPA (Águas de Lindóia/SP); Hotel Shelton (Serra Negra/SP) e Sítio São Roque (Serra Negra/SP).

O Programa Líder é uma estratégia de mobilização, qualificação e integração de lideranças que estimula o alinhamento local e permite a convergência das políticas de fomento municipais, estaduais e federais, sejam públicas ou privadas, com ênfase na criação do ambiente favorável para promover os negócios e o desenvolvimento econômico sustentável regional.

O Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista, a ser realizado em Jaguariúna envolve o Sebrae em suas esferas nacional, estadual e regional e depois será disponibilizado para ampla divulgação do programa Líder e da agenda de ações para o desenvolvimento responsável do Circuito das Águas Paulista.