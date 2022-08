Marketing Digital: conteúdo estratégico é cada vez mais importante em empresas

Compartilhe Facebook

3 de agosto de 2022.

As ações voltadas para o marketing digital estão em constante evolução e cada vez mais presentes no universo corporativo. As plataformas de programação são ferramentas que podem auxiliar no uso, distribuição e planejamento dos conteúdos para as redes sociais.

O crescimento empresarial parte de princípios importantes de gestão e processos de aprimoramento e evolução da marca. O número de empreendedores brasileiros com empresas com mais de 3,5 anos cresceu no Brasil em 2021. São 14 milhões de pessoas de 18 a 64 anos, ou 9,9% da população adulta, que comandam um negócio do tipo no país. O avanço apontado esbarra em qualificação e em estar preparado para desenvolver ações e prospectar clientes.

“Não adianta nada postar conteúdo sobre causas sociais e não praticá-las internamente, muito menos usar as redes sociais só para vender ou fazer posts desinteressantes, como um ‘Seja bem-vinda, Primavera!’, isso é um desperdício de uma terra extremamente fértil, que é a internet”, comenta André Patrocínio, especialista em marketing digital e CEO da Etus, sobre produção de conteúdos digitais nas empresas.

A visibilidade gerada pelo marketing digital permite um alcance maior e, consequentemente, mais oportunidades de atrair o cliente certo para a base do funil e aumentar a venda e aquisição de novos clientes. Mas, em um ambiente onde o fluxo de informações é infinito, com milhares de buscas e resultados dos mais diversos, o conteúdo precisa ser relevante, atrativo e confiável. Produzir conteúdos originais e de qualidade a fim de solucionar a “dor” do cliente, conhecer bem a persona e se conectar através desse conteúdo, manter um diálogo e humanizar as redes sociais são estratégias fundamentais para construir a autoridade digital de uma marca.

Especialista dá dicas

Os conteúdos institucionais são agentes importantes para criar identificação com a marca. André Patrocínio comenta: “é essencial trazer esse sentimento de pertencimento ao cliente ou possível cliente. Mostre o andamento interno, estrutura da empresa, os setores, colaboradores, apresente alguma operação que aconteça no ambiente. Para as empresas com os processos operacionais alinhados é fácil extrair materiais desse tipo”, fala o especialista.

De acordo com André, o marketing digital é um mercado líquido, em constante mudança e estar atualizado às novas tendências é crucial para quem quer estar presente nas mídias digitais. “Um conteúdo institucional que sempre funciona é divulgar alguma mídia espontânea sobre a marca, sua empresa saiu na TV, rádio, revista, grite para todos os cantos”, explica.

Patrocínio finaliza falando sobre conteúdos institucionais que remetem a causas sociais como “Outubro Rosa” ou “Novembro Azul”: “É incoerente e ineficaz você fazer um post com um laço cor-de-rosa e não praticar ações de conscientização sobre câncer de mama dentro da sua empresa. Isso já tem que estar determinado na gestão da marca e que a publicação seja uma consequência dessas ações e não a causa”. O CEO da Etus reforça: “Saber usar as redes sociais com inteligência e de forma estratégica pode fazer toda a diferença para o sucesso do seu negócio e da sua empresa”, finaliza André Patrocínio.

Sobre a Etus

Uma agência de marketing digital, dois sócios e uma ferramenta que pode resolver um problema interno e posteriormente, melhorar os processos de várias outras agências. Há 6 anos, os sócios André Patrocinio e Márcio Niasa perceberam a necessidade de otimizar os processos com bom monitoramento. Desenvolveram então um sistema que substituiria a tarefa de programação dos conteúdos de várias plataformas, concentrando todas as ferramentas em uma só.

Do uso interno, a Etus cresceu de modo espontâneo. “Conforme íamos utilizando a ferramenta na nossa agência, percebíamos como aquele sistema tinha potencial para resolver as dores e necessidades de outras pessoas. Ao longo de 4 meses usamos internamente, testamos, aperfeiçoamos e quando resolvemos oferecer para o mercado tivemos 100 vendas no primeiro dia”, conta André Patrocínio.

No ano de 2020 a Etus foi comprada pela Locaweb, especialista em serviços digitais no Brasil para empresas de pequeno e médio porte.