Novo Portal Científico visa ampliar o conhecimento sobre probióticos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de agosto de 2022.

A Yakult do Brasil acaba de colocar no ar o novo Portal Científico, que foi modernizado para ficar ainda mais atraente e com muito mais informações. O objetivo do portal é divulgar e disseminar a importância da medicina preventiva e o valor científico do Lactobacillus casei Shirota – cepa exclusiva da Yakult, presente nos leites fermentados da marca –, mostrando os benefícios cientificamente comprovados desse probiótico­ e ampliando o conhecimento sobre o papel fundamental do trato gastrointestinal para a saúde geral e a imunidade.

Além de divulgar o valor científico do Lactobacillus casei Shirota por meio de informações básicas e de fácil compreensão, o Portal Científico disponibiliza resultados de pesquisas científicas realizadas no Instituto Central Yakult e em outras renomadas instituições internacionais, todas publicadas em revistas científicas, assim como vídeos e materiais científicos destinados a pesquisadores, cientistas, profissionais da área e universitários.

Os visitantes também poderão conhecer o Informe Científico produzido pelo Departamento de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, com resumos de estudos sobre temas variados – entre os quais estão como o Lactobacillus casei Shirota colabora para o controle glicêmico; de que maneira a cepa age para melhorar os sintomas da síndrome da fadiga crônica e o desconforto intestinal; e como o probiótico atua de forma benéfica nos distúrbios digestivos e nas infecções respiratórias agudas em crianças e para a prevenção de doenças metabólicas.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos cientistas do Instituto Central Yakult e de vários centros de pesquisas ao redor do mundo contribuem para a maior compreensão das ações benéficas do probiótico Lactobacillus casei Shirota. E disseminar essas informações também faz parte das metas e da filosofia da empresa, que tem a sua sede em Tóquio, no Japão.

“As atividades de pesquisa e desenvolvimento são a força motriz da Yakult. A empresa está engajada no desenvolvimento de pesquisas e no acúmulo de evidências sobre microrganismos desde a fundação, em 1935, principalmente sobre os probióticos, para que possa contribuir com a saúde em diversas áreas como biologia molecular, imunologia, fisiologia e nutrição, microbiota intestinal e saúde em geral”, ressalta o executivo. Essa ação reforça a mensagem de que a Yakult é uma empresa que se preocupa com o bem-estar das pessoas, e que os produtos da marca são desenvolvidos com base em pesquisas contínuas da Ciência da Vida. O Portal Científico também pode ser acessado pelo site www.yakult.com.br.

Mais informações

Com 87 anos de fundação completados em 2022, a Yakult Honsha é líder global no segmento de leite fermentado – produto que é o carro-chefe da empresa em nível mundial. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa investe no desenvolvimento e aprimoramento de alimentos que possam ajudar na manutenção da saúde de consumidores de todas as idades. A Yakult atua em 40 países e regiões, e mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020). Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]