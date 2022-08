Sumsub chega ao Brasil para ajudar a combater fraudes

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de agosto de 2022.

A Sumsub, empresa de tecnologia que ajuda seus clientes a se manterem em conformidade e combaterem fraudes digitais com sua solução de verificação all-in-one, traz sua liderança para São Paulo (Brasil). Com sede no Reino Unido e escritórios na Alemanha, Israel, Chipre e Estados Unidos, a Sumsub é uma empresa de SaaS (software como serviço) que escaneia mais de 1.400 páginas de informações em menos de um minuto. Para ampliar sua presença na América Latina, será representada no mercado brasileiro por top managers internacionais e regionais: Tony Petrov (diretor jurídico), Guilherme Terrengui (gerente nacional) e Andrew Novoselsky (diretor de produto).

Com experiência no processamento de até um milhão de transações por mês para mais de 2.000 clientes, a Sumsub tem como objetivo atingir os setores de fintechs e cripto no Brasil — duas áreas em que a expertise e a linha de produtos da empresa se aplicam melhor. “Estamos entusiasmados em nos estabelecer no Brasil, e vemos um enorme potencial nesse mercado para a nossa indústria. Como empresa de SaaS (Software as a Service), trazemos nossa experiência em trabalhar com mercados emergentes em 220 países e territórios. Esperamos que nossa expertise em compliance internacional ajude as empresas brasileiras locais a escalar seus negócios globalmente e cumprir as leis em regiões totalmente novas”, diz Andrew Sever – fundador e CEO da Sumsub.

Nos últimos anos, o Brasil tem se destacado devido ao grande número de tentativas de fraude. Um estudo que analisou mais de 35 milhões de propostas mostrou que 3,30% das transações relacionadas a bancos, empresas financeiras, fintechs, e empresas de cartão de crédito eram tentativas de fraude, incluindo golpes em abertura de contas, emissão indevida de cartões bancários, Pix e CDCs (empréstimos pré-aprovados) por meios digitais. São mais de um milhão de tentativas de fraude. Já o estudo realizado pelo Indicador Serasa Experian revelou que ocorre uma tentativa de golpe online a cada oito segundos no Brasil, com o segmento de bancos e cartões sendo o alvo principal (53,3%). Só em maio deste ano, mais de 330 mil brasileiros foram vítimas das tentativas de fraude.

“O Brasil enfrenta um aumento nas tentativas de fraude provocadas pela aceleração da transformação digital durante a pandemia de Covid-19. As empresas locais têm expressado demanda por soluções fáceis e eficientes para combater fraudes e proteger seus negócios. A tecnologia da Sumsub permite verificar desde documentos de identidade, e-mail, telefone e comprovante de endereço, até o monitoramento de transações criptográficas, origem de fundos, autenticação facial etc. Com sua plataforma de identificação, a Sumsub atende ao cumprimento dos requisitos regulatórios, bem como às medidas adicionais de verificação do cliente, independentemente de sua localização”, diz Guilherme Terrengui, gerente nacional da Sumsub no Brasil.

Segundo Juan Carlos Tejedor, vice-presidente comercial da Sumsub na América Latina, outro desafio para o dimensionamento global é o cumprimento dos reguladores locais. “Nosso objetivo é ajudar as empresas a expandir, alcançar novos mercados e conseguir mais clientes enquanto seus negócios estão seguros e alinhados com as exigências jurisdicionais. Isso significa combater falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e falsificação de identidade em procedimentos KYC, KYB e AML. O primeiro (KYC) é um conjunto de estratégias de compliance para prevenir fraudes de identidade, lavagem de dinheiro, transferências de fundos ilícitos e financiamento do terrorismo. O segundo (KYB) é voltado para o B2B, permitindo verificar se uma organização está fazendo negócios com uma empresa autêntica ou de fachada. O último (AML) traz um conjunto de regulamentos seguidos por governos e multinacionais para inibir a prática ilícita da lavagem de dinheiro.”

Sobre a Sumsub

A Sumsub é uma empresa de tecnologia internacional que tem uma plataforma de verificação tudo-em-um para detecção de fraude, oferecendo total conformidade com os regulamentos globais de AML/KYC/KYB. Com atuação em mais de 220 países e territórios, a Sumsub tem destaque em compliance.

As taxas de conversão da Sumsub estão em 91,64% nos EUA, 95,86% no Reino Unido e 90,98% no Brasil, verificando usuários em menos de 50 segundos, em média. Suas ferramentas antifraude orientadas por inteligência artificial (IA) facilitam a integração do usuário e ajudam as empresas a escalar para mercados internacionais com facilidade.

Com mais de 2.000 clientes nas indústrias de fintechs, cripto, transporte, comércio e jogos, a Sumsub fez parceria com empresas como Binance, Mercuryo, Bybit, Huobi, Moonpay, Unlimint, Didi, Poppy e Transfergo. A metodologia da empresa segue as recomendações do GAFI, o padrão internacional para regras AML/CTF e requisitos regulatórios locais (FINMA, FCA, CySEC, MAS). No Brasil, a Sumsub já está totalmente alinhada com a legislação e a documentação brasileira.