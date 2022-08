Vibecast, um podcast que focará na saúde da mulher

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de agosto de 2022.

No dia em que foi celebrado o dia do Orgasmo, 30 de julho, a Vibe Saúde lançou o Vibecast, um podcast idealizado pela healthtech em parceria com a Rádio Nova Brasil FM. A abertura do canal chega com o tema “Vamos falar sobre prazer sexual feminino?”.

O episódio de estreia traz um bate-papo com a Head de Saúde da Mulher e ginecologista da Vibe, Dra. Stephani Caser, e a psicóloga clínica, terapeuta, educadora sexual e colunista do UOL, Ana Canosa, que também apresenta o podcast Sexoterapia e é editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana.

A conversa é mediada pela jornalista e radialista Danielle Brandi, que conversa com as convidadas sobre autoconhecimento, orgasmo feminino, menopausa e dicas gerais acerca da sexualidade da mulher.

Mas o que é o prazer sexual feminino?

Sexualidade não se trata apenas da atração sexual, mas também do afeto compartilhado entre as pessoas e consigo. “Para entendermos nossa sexualidade e a forma como sentimos prazer, devemos aceitar que isso abrange diferentes dimensões da nossa vida e deixar de lado preconceitos e estereótipos estruturados pela sociedade”, enfatiza Stephani Caser.

O prazer também envolve se autoconhecer. “Se eu não conheço meu corpo. Eu não toco meu corpo. Não conheço quais são minhas zonas erógenas, como que eu vou dizer para o meu parceiro, ou minha parceira, o que eu gosto? Então o autoconhecimento sexual também é importante. Que tipo de estímulo, que tipo de fantasia, que tipo de cenário erótico me estimula?’’, diz Ana Canosa.

“O fato de a mulher estar bem com ela, tem a ver com a forma com que a sexualidade vai aflorar. O que ela pode ou não conversar dentro ou fora de casa, seja no consultório ou com a amiga, o que ela “pode” ou não assistir. Ela. E o poder é o de se permitir’’, complementa Caser.

Sobre o Vibecast

A Vibe Saúde, healthtech brasileira com uma rede de mais de 1 milhão de mulheres, em parceria com a Nova Brasil FM, lança em 2022, o seu podcast oficial para abordar temas da saúde das mulheres e do universo que as envolve, suas famílias, relacionamentos, sociedade e por aí vai.

Para escutar o Vibecast- o podcast oficial da Vibe, basta acessar uma das plataformas de streaming abaixo e acompanhar os lançamentos semanais:

Sobre a Vibe Saúde

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.3 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher, adentrando oficialmente para o universo das femtechs no Brasil, com uma base feminina de aproximadamente 1 milhão de pessoas.