ENATIH reunirá mais de 300 médicos na Bahia

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

Entre os dias 4 e 7 de agosto, a Bahia receberá o ENATIH, evento médico-científico sobre terapia hormonal. Com o tema central “Ciência em Movimento – Novas Tecnologias, Usos e Avanços da Terapia Hormonal”, o fórum acontecerá no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, e contará com vasta programação que reunirá mais de 300 médicos e especialistas de todo o país.

O encontro já faz parte do calendário nacional dos principais eventos científicos da área médica, com conteúdos aliados à troca de conhecimentos e experiências clínicas. A programação científica conta com fóruns técnicos, mesas-redondas, palestras e debates. Entre os temas que serão abordados estão questões relacionadas à ginecologia, endocrinologia, urologia, obstetrícia e nutrologia.

Dentre os destaques da programação científica estão temas como o tratamento para endometriose, palestrado pelo Dr. Walter Pace; a medicina centrada na saúde da mulher, palestrado pelo Dr. Fernando Pequeno; a Dra. Regina Navarro Lins apresentará “Amor e Sexo: o futuro que se anuncia”; e a Dra. Fabiane Berta apresentará “Menopausa: as novas mulheres 50+. Como a terapia hormonal pode gerar vitalidade para o futuro?”.

O ambiente da Praia do Forte e o resort 5 estrelas também favorecem o networking, pois a estrutura do Tivoli Ecoresort estará exclusivamente voltada ao encontro. Além disso, os acompanhantes dos mais de 300 profissionais terão acesso às atividades de esporte e lazer, e aproveitarão, no primeiro dia do ENATIH, o show de Daniel Boaventura, e no último, a presença do cantor Alexandre Peixe.

O ENATIH é organizado pela Elmeco, farmácia magistral fundada pelo Prof. Dr. Elsimar Coutinho, médico e cientista brasileiro, que foi especialista no tratamento de doenças como a miomatose e a endometriose, que afetam milhares de mulheres em todo o mundo.