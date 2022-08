ESales implementa solução da Privacy Tools em atenção á LGPD

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

A eSales é mais uma empresa que decidiu se juntar à Privacy Tools em busca de segurança quanto aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

De acordo com o Chief Security Officer (CSO) da eSales, Rudimar Grass, os primeiros meses de adaptação às exigências da LGPD foram focados na aprendizagem da plataforma e da Lei. “Contamos com o apoio do suporte e comercial da Privacy Tools, para que tudo ocorresse o mais rápido possível dentro da plataforma, ao mesmo tempo que capacitamos nossos colaboradores com certificações de Data Protection Officer”, enaltece.

DPO e três times envolvidos na implementação

Depois desse período, segundo Grass, o processo ocorreu de forma natural. “Seguimos com nosso Data Protection Officer (DPO) e a área de Segurança da Informação fazendo a gestão da plataforma da Privacy Tools, dos pedidos dos titulares e acompanhamento das atualizações nos processos e novos tratamentos”, complementa.

Para executar o processo de integração foram envolvidos diretamente os times de infraestrutura, desenvolvimento, Segurança da Informação e DPO. No entanto, o CSO Rudimar Grass ressalta que todos os setores auxiliaram no processo para garantir o mapeamento completo de todo o ciclo de tratamento de dados dentro da eSales.

“Implementar uma gestão de segurança é vital”

Analisando o maior desafio para a proteção de dados na área de tecnologia, Grass cita a adequação de softwares e bases legado. “Por serem tecnologias antigas a adequação é mais complexa, custosa e por vezes pode comprometer a performance da aplicação”, observa.

“Dessa forma, implementar uma gestão de segurança da informação efetiva, que contemple medidas paliativas de segurança, que garantam a proteção dos dados tratados em ambientes legados, é vital para toda e qualquer empresa”, conclui o CSO da eSales.

Tecnologia e segurança lado a lado

Juntas, elas oferecem especialidades próprias para cada elo da cadeia de negócios, criando soluções completas e agregando valor a toda rede de conexões empresariais dos mais de 20 mil clientes. O propósito da eSales é transformar os processos produtivos dos clientes e do mercado através de plataformas de gestão alinhadas aos conceitos da Indústria 4.0, eis a importância de manter e aprimorar a segurança de dados.

Para auxiliar nesse processo, a Privacy Tools ajuda a transformar a maneira como as organizações protegem e gerenciam a privacidade dos dados pessoais. Atendendo mais de 500 empresas de diversos segmentos no Rio Grande do Sul e nas demais regiões do país, a Privacy Tools tem como clientes Petros, Farmácia São João, Calçados Beira Rio, Synnex, Banco RCI e Grupo RBS.

Sobre a eSales

A eSales desenvolve softwares de integração que englobam soluções logísticas, financeiras, de file transfer, analytics e documentos fiscais para a cadeia de negócios. As ferramentas da empresa são homologadas com mais de 60 instituições financeiras e atendem a mais de 2800 clientes por todo o Brasil. Com sedes em Porto Alegre, São Paulo e Brasília, lançou recentemente a Theke by eSales, plataforma focada em Open Finance.