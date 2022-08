Empresa funerária cria joint venture com Diocese em São Paulo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

O Grupo Zelo, empresa especializada em serviços funerários, inicia neste mês uma parceria pioneira com a Diocese de Piracicaba, para gestão dos serviços e operações do Cemitério Parque da Ressurreição.

A joint venture profissionaliza a prestação de serviços funerários de Piracicaba e outras 14 cidades da região, incluindo a comercialização de jazigos, planos de assistência funerária e cremação. Trata-se de um modelo que até então não havia sido praticado pela empresa e abre portas para mais parcerias desse tipo com outras dioceses brasileiras.

O acordo entre o Grupo Zelo e o Parque da Ressurreição irá proporcionar, ainda, a retomada de obras sociais e de caridade da Diocese. O retorno financeiro obtido com a parceria será utilizado na manutenção e ampliação do cemitério-jardim e para iniciativas de caridade da Igreja Católica, por meio de projetos sociais do cemitério. Entre eles estará o Centro de Convivência Infantil (CCI) do bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, que havia sido interrompido em gestão anterior, mas será reaberto como ação social do Parque da Ressurreição.