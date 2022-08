Instituição de ensino de Manaus oferece atendimento gratuito em clínicas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

O Centro Universitário Fametro oferece à população de Manaus, capital do Amazonas, serviços gratuitos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia nas clínicas de saúde da instituição.

Segundo os dados da coordenação de clínicas, o primeiro semestre deste ano teve mais de 9 mil atendimentos, entre população em geral e público interno da Fametro. Os serviços mais procurados foram psicologia e fisioterapia.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Avenida Constantino Nery, nº 3378, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, ao lado do Colégio Fametro.

As unidades da Fametro Leste (Av. Autaz Mirim, n° 8565, zona Leste) e Fametro Cachoeirinha (Av. Castelo Branco, n° 429, zona Sul) também oferecem serviços com a clínica de psicologia.

Interessados em buscar atendimentos para estes serviços podem ir diretamente à recepção das unidades ou ligar para mais informações, nos números (92) 98423-0823 ou 3090-3019.

Formação e acesso à saúde

De acordo com a coordenadora das clínicas da Fametro, a professora Maria Auxiliadora Ferreira, para realizar os atendimentos, os alunos, já em períodos avançados do curso, contam com a supervisão de professores de acordo com cada área.

A iniciativa, segundo ela, compreende espaços de formação e prática na área da saúde, além de possibilitar um acesso maior a estes serviços para a população.

“As clínicas de saúde têm como principal objetivo proporcionar ao acadêmico vivências do cotidiano profissional e interação de conhecimentos teóricos com a prática da área de formação. Permite também esse acesso a serviços para pessoas que não conseguem, por algum motivo, atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica.

Clínica de Psicologia

O serviço psicológico atende crianças, adolescentes, adultos e idosos, e tem como um dos principais intuitos identificar transtornos de personalidade, ansiedade, Transtorno de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA), crises traumáticas, entre outros.

Clínica de Fisioterapia

Com capacidade para atender 28 usuários por turno, a clínica oferece cinco especialidades, são elas: gerontologia, ortopédica, neurológica, pediátrica e atendimento pós-Covid.

Clínica de Fonoaudiologia

Os atendimentos compreendem avaliações e sessões de terapia fonoaudiológica para crianças, como diagnóstico de atraso no desenvolvimento da linguagem, que é o mais prevalente, cerca de 90% dos casos, sendo o TEA o mais predominante.

A clínica também lida com casos de transtorno fonético e fonológico, alterações de leitura e escrita, atraso simples de linguagem, entre outros.

Clínica de Nutrição

Oferece serviços nutricionais de segurança alimentar e atenção dietética, além de práticas fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação da saúde com o objetivo de prevenir doenças.

A clínica também conta com atividades de avaliação nutricional e entrega de plano alimentar.

Serviço Social

Ainda de acordo com a coordenadora Maria Auxiliadora, o curso de Serviço Social da Fametro é o responsável pelo acesso aos serviços das clínicas e realiza o diagnóstico social de cada usuário, analisando se o interessado se enquadra no perfil da política da clínica para o atendimento imediato.