Radware é nomeada líder no relatório KuppingerCole Leadership Compass 2022

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, foi nomeada líder geral para produtos, inovação, mercado e solução geral no relatório KuppingerCole Leadership Compass para firewalls de aplicações web (WAF).

Richard Hill, Analista de Relatórios da KuppingerCole, destacou: “A Radware pode ser considerada altamente inovadora, líder em todas as categorias deste relatório Leadership Compass, e deve ser considerada na avaliação de firewalls de aplicações web por todas as organizações.”

O relatório também concedeu à solução de WAF da Radware as classificações ‘positiva’ e ‘muito positiva’ nas áreas de segurança, funcionalidades, implantação, interoperabilidade e usabilidade. O relatório inclui uma avaliação de 11 fornecedores de segurança.

De acordo ainda com Richard Hill: “todas as soluções da Radware vêm com recursos avançados de gerenciamento e automação, bem como mecanismos de relatórios e análises acionáveis. Seu conjunto de serviços mostra força particularmente no fornecimento de uma ampla gama de recursos de proteção contra ataques DoS/DDoS e sua gestão de bots incluem capacidades inovadoras, como o uso de um algoritmo de Machine Learning que ajuda a identificar a intenção por trás de cada solicitação. Além disso, a Radware introduziu recentemente um interessante e inovador esquema de mitigação de crypto bots baseado em desafios.”

“As altas pontuações da Radware no relatório KuppingerCole ressaltam nossa liderança em temas como a segurança de aplicações e o compromisso contínuo com a inovação”, comentou Sharon Trachtman, Chief Marketing Officer da Radware. “É mais uma confirmação de que a Radware está fornecendo proteção para aplicações sem atrito e de última geração contra ameaças cibernéticas avançadas e emergentes.”

O relatório KuppingerCole Leadership Compass de 2022 para WAFs examina o segmento de mercado de firewalls de aplicação web, as funcionalidades dos serviços dos fabricantes, a participação relativa no mercado e suas abordagens inovadoras para fornecer soluções de WAF.

Recentemente, a Radware também foi nomeada líder tecnológica na análise Quadrant Knowledge Solutions’ 2021 Spark Matrix sobre o mercado global de WAFs. A solução de WAF da Radware protege os usuários contra ataques em aplicações web e top-10 OWASP, violações de acesso, ataques disfarçados atrás de CDNs, manipulações de APIs, ataques HTTP avançados, ataques de força bruta e outras ameaças.