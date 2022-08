Dia dos Pais deve movimentar R$ 24,09 bilhões no comércio

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de agosto de 2022.

A reabertura das lojas físicas e o retorno da rotina fora de casa sem nenhuma restrição devem incrementar as compras para o Dia dos Pais. A expectativa dos lojistas é movimentar R$ 24,09 bilhões no comércio nacional, segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. Os dados mostram que pelo menos 63% dos consumidores – ou aproximadamente 101,8 milhões de pessoas – deverão comprar pelo menos um item para presentear seus pais nesta data.

A pesquisa também revelou que 34% dos entrevistados pretendem gastar o mesmo valor que em 2021. Já 29% desejam desembolsar mais, e 26% querem gastar menos. Entre os produtos preferidos estão as roupas (54%), seguidas de perfumes e cosméticos (37%), calçados (35%) e acessórios (25%).

Em relação aos canais disponíveis para compras, oito em cada dez entrevistados (66%) pretendem comprar em lojas físicas, principalmente em shoppings centers (35%), nos shoppings populares (17%) e em lojas de departamento (14%). No entanto, 34% dos consumidores entrevistados devem comprar a maior parte dos presentes pela internet, sendo 70% em sites e 30% em aplicativos.

O estudo mostra ainda que grande parte dos consumidores utilize o pagamento à vista (68%) ou parcelado através do cartão de crédito (32%). O cartão de benefício consignado Credcesta, oferecido aos servidores públicos, por exemplo, espera um aumento de 15% em relação ao uso do cartão. “As compras via cartão podem ser uma alternativa para aqueles que pretendem estender o prazo de pagamento ou pensam em comprar um produto mais caro e parcelar o valor”, afirma Fernando Mascarenhas, diretor comercial do Banco Master.