Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realiza cirurgias plástica

* Por: DINO - 5 de agosto de 2022.

De acordo com os dados mais recentes da pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS em inglês), divulgada este ano, o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. O Estudo contou com entrevistas de mais de mil profissionais da área e os dados são de 2020.

Ainda segundo a pesquisa, foram realizadas cerca de 1.306.962 operações no país. Entre os procedimentos mais realizados estão os de rosto/cabeça, corpo e extremidades e aumento de mama. A abdominoplastia foi a escolha mais popular entre as opções de cirurgias: cerca de 112.186 realizadas.

Quanto á distribuição de gênero, o levantamento indicou que, no panorama mundial, 86,3% dos procedimentos cirúrgicos são realizados por mulheres e 13,7% por homens. A mamoplastia de aumento é a operação mais feita por mulheres, quanto os homens a blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) é a mais realizada.

Para o cirurgião Dr. Ricardo Proto, especialista em lipoaspiração de alta definição, popularmente conhecida como Lipo Lad, é necessário que os profissionais se capacitem frequentemente para oferecer o melhor resultado. “A evolução profissional do cirurgião plástico é algo contínuo e eterno. A busca pelo conhecimento é o mais nobre ato daquele que procura sempre vencer os desafios e proporcionar o que há de melhor e mais moderno para os seus pacientes”, comenta Dr. Ricardo.

Uma operação que teve destaque entre as plásticas nos últimos anos foi a Lipo Lad. No ranking de buscar do Google no Brasil, referente a 2021, o termo Lipo Lad figura em quinto lugar da categoria “Quanto Custa”. “A Lipo Lad foi criada pelo cirurgião plástico Alfredo Hoyos e permite a visão tridimensional do corpo. Ela é a evolução da lipoaspiração, que além de promover a retirada de gordura localizada, o corpo do paciente é “esculpido” durante a cirurgia. O nível de definição é variável, alinhado com a expectativa do paciente, dependendo do corpo atual.” explica o especialista.

Um dado relevante presente na pesquisa da Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica é que o Brasil está no primeiro lugar da classificação mundial de cirurgias realizadas no rosto, com cerca de 483.800 procedimentos. Dr. Ricardo comenta as principais motivações para a realização dos procedimentos dizendo que “os pacientes buscam bem-estar e melhora de autoestima”.

Vale salientar que, nos anos de 2018 e 2019, o Brasil foi considerado o país que mais realizou cirurgias plásticas no mundo segundo a pesquisa da ISAPS, superando os Estados Unidos.

Para saber mais, basta acessar: https://ricardoproto.com.br