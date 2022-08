Com aporte de 2,8 milhões, startup de beleza delivery chega à capital paulista

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de agosto de 2022.

A Bnyou, plataforma no segmento de beleza e bem-estar, com cerca de 2 mil atendimentos mensais nas cinco cidades onde atua, chega à capital paulista. Criada em Curitiba em 2019, a expansão consolida parte do plano de crescimento da marca traçado com o recebimento do aporte de R$ 2,8 milhões, recebido na última rodada de investimentos com investidores-anjos.

A plataforma (aplicativo) desenvolve soluções para profissionais autônomos do setor de beleza e bem-estar. Para a CEO e cofundadora da Bnyou, Gabriela Garibaldi Garcia, chegar a São Paulo é um desafio que conta com muito planejamento e trabalho em equipe. “Em 2020, quando recebemos nosso primeiro aporte, conseguimos crescer 10 vezes em um ano. Agora, projetamos um crescimento de mais de 20% ao mês, o que é bastante factível, já que São Paulo tem uma população seis vezes maior do que Curitiba, um poder aquisitivo maior e o ticket médio também”, explica.

A CEO também reforça que, além da expansão para a capital paulista, o aporte vai favorecer a entrada de pelo menos 4 mil profissionais que estão na lista de espera do aplicativo, além de expandir os produtos oferecidos para outras categorias ainda não disponíveis.

A chegada da Bnyou em São Paulo já está movimentando o mercado e a marca mantém uma estratégia bem focada de ganhar visibilidade e abrangência pouco a pouco, para que a qualidade do atendimento seja mantida. “Em Curitiba fizemos muita coisa com pouco recurso e conhecimento, desta vez, iniciaremos enxutos, também aos poucos, mas replicando todos os aprendizados de mercado que tivemos ao longo da nossa trajetória”, afirma a CEO.

Sobre a escolha dos profissionais parceiros, a Bnyou conta com um processo rigoroso desde a avaliação até a seleção final. Uma vez selecionados, os profissionais passam por uma imersão nos valores da marca e por treinamentos antes de entrarem no portfólio do aplicativo. “Prezamos muito a escolha e o treinamento dos nossos profissionais, uma vez que eles vão entrar na casa das pessoas. Além disso, diferentemente de outros aplicativos, com a Bnyou o cliente tem a liberdade de escolher o profissional que achar mais adequado entre os disponíveis”, conta.

Neste primeiro momento a marca já conta com 30 profissionais cadastrados que devem atender as regiões central, sul e oeste de São Paulo, mas a abertura para outras regiões da capital já está no horizonte, assim como a capilarização das categorias, profissionais e serviços hoje oferecidos. “Somos um aplicativo que entrega beleza, saúde e bem-estar e o que mais queremos é oferecer isso ao maior número de pessoas possíveis. Hoje começamos com serviços de cabeleireiro, coloração, massagem, manicure e sobrancelhas, mas em breve queremos agregar ainda mais produtos como, yoga, depilação, terapias convencionais e não convencionais, cuidando do bem-estar como um todo”, finaliza.

Para ter mais informações, basta bnyou.art ou baixar o aplicativo (disponível para Android e IOS).