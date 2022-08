Congresso em Joinville (SC) reúne palestrantes de destaque no mundo dos negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de agosto de 2022.

De 23 a 25 de agosto, Joinville (SC) sedia a vigésima edição da ExpoGestão, um dos mais tradicionais congressos corporativos no país. O encontro reunirá temas relevantes do mundo dos negócios, casos práticos inspiradores e experiências de sucesso com seus aprendizados. Os temas são definidos a partir de curadoria e de um processo de escuta a empresários e executivos do país. A programação contempla desafios da liderança; mindset digital; inovação contínua; futuro da logística, inspiração empreendedora; economia, negócios e finanças; novas tecnologias; governança; gestão; ciência de dados e negócios; comportamento; performance e estratégia.

A ExpoGestão terá quatro auditórios simultâneos. A plenária sediará o Congresso – destinado exclusivamente aos inscritos. Nos três auditórios paralelos acontecerão palestras com conteúdos específicos e um conjunto de atividades complementares, além de business points, espaços para promotores de palestras, patrocinadores, apoiadores e expositores alavancarem relacionamentos e negócios.

Entre os palestrantes e painelistas da ExpoGestão estão os especialistas em liderança Lívia e Pedro Mandelli, o economista e especialista em nova economia Fernando Ulrich; os medalhistas olímpicos Gustavo Borges e Giovane Gávio; o cantor e empresário Sorocaba; o especialista em liderança e comportamento organizacional Carlos Aldan (Grupo Kronberg); os executivos Carlênio Castelo Branco (Sênior), Ricardo Emmerich (HPE) e Eduardo Smith (Softplan); o autor e comunicador Marcos Piangers; o especialista em competitividade das nações Carlos Arruda; a empreendedora Annalisa Blando Dal Zotto e as conselheiras Bel Carvalho Pinto e Maria Fernanda Teixeira e o professor, autor e conselheiro Luis Lobão, entre outros. A programação completa está disponível no site https://www.expogestao.com.br/

O Diretor-presidente da ExpoGestão, Alonso Torres, explica que uma programação afinada com as necessidades do mundo dos negócios é fruto dos 20 anos de consistência na promoção do conhecimento buscado pelas lideranças empresariais. “O mundo corporativo exige que o empresário e o executivo desempenhem muitas funções, sendo que cada uma delas se transforma continuamente. Sabemos que o acesso a conhecimento de ponta, pensado sob medida para esses profissionais, facilita sua jornada e fortalece suas organizações”.

Existem diversas modalidades para participar da ExpoGestão. Nesta edição será possível fazer a inscrição para o congresso presencial ou somente para acesso digital, e também para o acesso à Feira de Negócios. Após o encontro, será possível assistir aos conteúdos pela ExpoGestão Play. A participação presencial, tanto na Feira de Negócios como no Congresso Principal, dá acesso a três auditórios paralelos, com acesso limitado apenas à lotação do espaço. O acesso aos auditórios paralelos também poderá ser feito mediante convites emitidos pelos patrocinadores, apoiadores, parceiros, expositores e promotores de palestras.

Os participantes também terão acesso aos conteúdos no aplicativo e na plataforma. De acordo com o tipo do acesso, será possível participar da comunidade ExpoGestão e de uma rede social privada com troca de contatos de negócios, interagir na timeline, em chats e por meio de perguntas aos palestrantes do congresso principal, se engajar no sistema de gamificação e acessar o resumo dos conteúdos e as apresentações.