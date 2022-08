Globaltec completa 25 anos de história e doa mais de 3 toneladas de alimentos

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 5 de agosto de 2022.

A Globaltec completou em março de 2022, 25 anos de história e realizou uma campanha de doação de alimentos que envolveu todos os funcionários e teve mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados pelos mais de 200 colaboradores, além da tecnologia, a Globaltec tem como visão promover a eficiência no mercado de construção, incorporação e imobiliária.

Com o propósito de gerar integração e competição entre os colaboradores, todos foram divididos em equipes, na qual os participantes cumpriam desafios e tarefas para ganhar “km” em um percurso bastante criativo, onde o campeão era a equipe que completasse todo o percurso primeiro.

Em 25 anos de história, a Globaltec conquistou +1200 clientes em todo território nacional. As soluções conectam + 36 mil usuários diretos e +3 milhões de usuários indiretos, com +30 parceiros de inovação tecnológica. No portfólio tem soluções como: Inteligência Artificial, BIM, Business Intelligence e Cloud.

O início

A Globaltec S/A foi fundada em 1997, num contexto cultural e econômico bastante dinâmico. Para Leonardo Marques Diretor de Mercado, trata-se de uma empresa que viveu inúmeras fases com bastante trabalho. “A Globaltec nasceu com uma visão de ser referência no mercado imobiliário e da construção”, assinala.

Em uma pesquisa realizada no ano de 1993, foi descoberto a ausência de um software que pudesse abranger as principais necessidades para a automação no mercado da construção. Foi então que, em ambiente interno de uma construtora, a FGR incorporadora, a Globaltec começou a surgir.

Além do aspecto tecnológico, as soluções da Globaltec possuem estrutura para o desenvolvimento de soluções para construtoras, incorporadoras, imobiliárias, loteadoras e shopping com soluções de tecnologia e serviços, simplificando o planejamento, o controle gerencial, físico e financeiro dos empreendimentos imobiliários.