Pesquisa revela que 77% dos gamers brasileiros preferem a nuvem aos consoles

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de agosto de 2022.

A pesquisa “The New Gamer Report”, realizada pela Amdocs, apresenta as principais tendências de Cloud Gaming para os próximos anos. Ao todo, o estudo entrevistou 1,3 mil pessoas nos Estados Unidos e na região da América Latina. De acordo com a pesquisa, 77% dos brasileiros entrevistados consideram migrar para os jogos em nuvem, em vez de utilizar consoles. Já na América Latina, 71% das pessoas entrevistadas consideram a migração, e 88% dos americanos também disseram preferir o Cloud Gaming.

O estudo também revela a principal vantagem relatada pelos gamers do Brasil e da América Latina, após migrarem dos consoles para os jogos em nuvem. Para eles, a qualidade oferecida pelo Cloud Gaming é muito mais importante. Neste caso, o preço a ser pago para adentrar o mundo dos jogos em nuvem torna-se irrelevante, segundo as pessoas entrevistadas para a pesquisa.

Combinação perfeita: Could Gaming e 5G

As razões que levam os gamers a apostarem nos jogos em nuvem são inúmeras. Uma delas é o potencial que resulta da combinação entre o Cloud Gaming e o 5G. Para 73% dos latino-americanos consultados, a combinação dos jogos em nuvem com a tecnologia 5G possibilitará aos gamers, dentre outros benefícios, jogar em qualquer dispositivo e de qualquer lugar do mundo.

Isso facilitará a vida dos jogadores, já que não precisarão de um console físico para disputar as partidas. Basta ter um dispositivo móvel em mãos, como um celular ou tablet com acesso à internet, para jogarem online. Como exemplifica José Garcés Rosas, Business Intelligence da Amdocs para Caribe e América Latina, “os usuários poderão usufruir do cloud gaming no metrô, nas escolas, nas ruas e em outros espaços. Isso é relevante para a região latino-americana, porque já observamos que vários países da região estão lançando redes 5G. Por isso, os gamers na LATAM esperam por mais qualidade nos jogos”.

Metaverso: mais interatividade e imersão

Outro destaque da pesquisa são os impactos do Metaverso na experiência dos gamers com os jogos em nuvens. “O fato é que o Metaverso será muito importante para melhorar a qualidade e a viabilidade dos games. Gamers no Brasil e na América Latina procuram por jogos melhores, melhores experiências e mais qualidade, e o Metaverso abre um mar de possibilidades para que isso aconteça”, explica José Garcés Rosas.

Dentre os países da América do Sul, o Brasil é o que mais se sobressai nesse assunto. Dos brasileiros entrevistados, 68% disseram se interessar pelo Metaverso, 39% afirmaram que a tecnologia vai mudar a sociedade e 48% já prevê, além de tudo isso, alguns impactos positivos no mercado de trabalho.