ABCD e PwC Brasil promovem webinar sobre expansão do crédito digital

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

Os principais resultados da 2ª edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, feita em parceria entre a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e a PwC Brasil, serão o foco do Webinar Cred-Tech Brasil: Lançamento do Estudo “Conquistando a Maturidade”. O evento, que vai se realizar no dia 18 de agosto, a partir das 17h, vai mostrar a evolução das fintechs de crédito no Brasil.

Na ocasião, Sandro Reiss, presidente da ABCD, e Luís Ruivo, sócio da PwC Brasil, vão apresentar as conclusões do estudo. Eles também irão participar de debate sobre a evolução do segmento das fintechs de crédito sob a perspectiva do mercado financeiro e do mercado de capitais, com presença de Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central, e Bruno Gomes, superintendente de supervisão de securitização da CVM. A moderação ficará a cargo de José Prado, parceiro da iniciativa e fundador da Conexão Fintech.

De acordo com a pesquisa, o segmento das fintechs de crédito se manteve aquecido mesmo em meio à pandemia, graças ao aumento da competição, à evolução do open finance e à adoção dos meios digitais pelos consumidores.

As empresas analisadas no levantamento registraram expansão média de 233% em sua carteira no ano passado, após alta de 84% em 2020. Quando analisados os segmentos de clientes separadamente, as fintechs voltadas a pessoas físicas apresentaram salto de 118% em suas carteiras, enquanto as que atendem empresas registraram alta de 430% no mesmo período.

O estudo destaca também que R$12,7 bilhões foram concedidos pelas fintechs de crédito em 2021. O volume é quase o dobro do registrado no ano anterior – R$6,5 bilhões – e quase cinco vezes superior ao anotado em 2019, que foi de pouco mais de R$2,6 bilhões. O crescimento do crédito via fintechs ocorreu principalmente por meio dos empréstimos destinados a pessoas físicas, que cresceram 141% em 2021 na comparação com o ano anterior. Entre as pessoas jurídicas, o aumento foi de 46%.

Este webinar também marca o lançamento do Cred-Tech Brasil 2022, evento presencial que ocorre em novembro e reúne o ecossistema de inovação e tecnologia em crédito.

As inscrições para o evento podem ser feitas gratuitamente no link https://bit.ly/webinar-conquistando-a-maturidade.