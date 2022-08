CEO da Brain Corp virá ao Brasil para falar sobre limpeza robótica

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

O Fórum Internacional de Facility Management vai receber um especialista internacional de peso para falar sobre limpeza robótica. O Dr. Eugene M. Izhikevich, CEO da Brain Corp, empresa fundada para construir “cérebros” para robôs, vem dos Estados Unidos para detalhar o assunto.

Trazendo o tema “Equipamentos de limpeza robótica – De onde viemos, onde estamos e para onde pretendemos ir”, o Dr. Izhikevich refletirá sobre as respostas que o setor busca para a modernização constante dos serviços.

A ocasião será uma grande oportunidade para se aprofundar em temas como o controle sobre quantos metros quadrados foram lavados, onde foi e onde não foi lavado, em quanto tempo e qual o envolvimento do operador no processo, por exemplo.

Além de ser o fundador da Brain Corp, o convidado é um renomado neurocientista da computação, que se tornou um empreendedor, conhecido por suas teorias e modelos matemáticos do cérebro.

Sobre o evento

Com entrada gratuita, o IV Encontro Nacional de Facility Management será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo. Na área premium, o evento trará palestrantes internacionais, entre eles, Paul Doherty, um dos maiores influenciadores mundiais em construção, e o Dr. Eugene M. Izhikevich, CEO da Brain Corp.

Com o tema “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”, o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 reunirá em São Paulo alguns dos especialistas mais renomados do Brasil e de mais 8 países. Com entrada gratuita, o evento será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, nos pavilhões 6 e 7.

Esta edição do encontro terá também uma área premium: o Fórum Internacional de Facility Management. No setor, palestrantes internacionais trarão palestras com conteúdo exclusivo sobre FM.

O encontro será feito a nível global, com palestrantes que estarão no país pela primeira vez vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Finlândia, África do Sul, Nigéria e Austrália.

Juntos, o Fórum Internacional de Facility Management e a Área do Conhecimento formam o maior encontro de negócios do setor de FM. Na área gratuita, estarão palestrantes de grande destaque, como Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

O encontro acontecerá simultaneamente à Feira Higiexpo 2022. Os eventos são realizados pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp. O objetivo é promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Inscrições e outras informações em: https://encontronacionaldefm.com.br/

SERVIÇO

O quê: IV Encontro Nacional de Facility Management e Fórum Internacional de Facility Management

Quando: de 9 a 11 de agosto, simultaneamente à Higiexpo 2022

Onde: Nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, na capital paulista)

Entrada franca para o IV Encontro Nacional de Facility Management

Acesso premium para palestras do Fórum Internacional de Facility Management

Mais informações: https://encontronacionaldefm.com.br/