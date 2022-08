Canon do Brasil anuncia novo diretor brasileiro

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

A Canon do Brasil anuncia que Fabiano Peres se tornou o novo diretor da empresa. O cargo foi alcançado graças aos resultados positivos alcançados por Fabiano e pela trajetória bem sucedida dele dentro da multinacional. É a primeira vez que a Canon do Brasil tem um brasileiro no cargo. Antes, a Canon só exportava profissionais dos Estados Unidos ou do Japão para ocupar esta posição.

Fabiano Peres é formado em Engenharia da Computação e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Ele começou na Canon há 18 anos, como estagiário, quando ainda jogava voleibol por diversas equipes regionais. “Joguei em campeonatos paulistas, jogos regionais, jogos abertos do interior e diversos campeonatos escolares. Era um jogador acima da média, modéstia à parte”, diz ele sorrindo.

Desde então veio se destacando até se tornar gerente com projetos inovadores. Com ele no comando, a área de vendas indiretas da Canon se tornou a maior fonte de lucro e receita da empresa.

Hoje como diretor, Fabiano espera continuar entregando projetos que farão a Canon crescer cada vez mais. “A multinacional comemora bons resultados em participação de market share de impressoras corporativas nos últimos dois anos. Foi um crescimento de 10 vezes indo de 2% em 2019 para 27% no ano passado, de acordo com a pesquisa realizada pelo International Data Corporation (IDC)”, afirma ele.

“O mercado de impressão está em franco crescimento e observamos diversas possibilidades. Vamos trabalhar para continuar inovando e entregando as melhores soluções para nossos clientes”, finaliza Fabiano.