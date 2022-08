Coworking Week 2022 oferece acesso gratuito a rede com 1,5 mil coworkings

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

Com a intenção de facilitar o acesso ao coworking e estimular trabalhadores a terem uma nova experiência, o BeerOrCoffee, marketplace com mais de 1.500 coworkings no Brasil, promove o Coworking Week 2022. Será uma semana para equipes de qualquer empresa conhecerem diferentes ambientes de trabalho compartilhados, fugindo do home office tradicional, sem nenhum custo.

O evento está em sua quarta edição e este ano acontece de 8 a 12 de agosto. O BeerOrCoffee criou essa iniciativa para celebrar o Coworking Day, comemorado geralmente no dia 9 de agosto. Poderão ser reservados espaços em mais de 200 cidades do Brasil — entre elas, algumas das principais capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro.

“Promover eventos como este é uma forma de apresentar uma alternativa ao colaborador, que está em casa trabalhando desde o início da pandemia. Muitas empresas fecharam ou diminuíram suas sedes físicas desde 2020”, diz Roberta Vasconcellos, CEO do BeerOrCoffee. “Além de conhecer um novo local de trabalho, é uma oportunidade para fazer networking e fugir da rotina tradicional de home office”, completa.

Para participar, o interessado deve se cadastrar no site ou aplicativo com um e-mail corporativo, escolher o coworking de preferência e fazer a reserva no período da campanha. Diversos coworkings da rede farão eventos como cafés e palestras.

Vale ressaltar que o número de vagas de cada espaço pode variar de acordo com a disponibilidade do lugar. As reservas são para Hotdesks (espaços compartilhados), não contemplando salas de reuniões ou espaços de eventos, e podem ser realizadas aqui.

Sobre o BeerOrCoffee

O BeerOrCoffee foi criado em 2017 e conecta profissionais e empresas a uma rede de escritórios com cerca de 1500 mil espaços em 200 cidades. Hoje, a empresa conta com mais de 150 colaboradores, que trabalham de forma 100% remota. Entre os seus clientes estão Itaú, XP Investimentos, Banco Inter, Creditas, iFood, Rappi, Sodexo, MRV e Mapfre. Em 2018, recebeu aporte de Kees Koolen, fundador do Booking.com, e em 2021 recebeu investimento de US$ 10 milhões dos fundos Kaszek e Valor. Mais informações em www.beerorcoffee.com.

Mais informações para a imprensa:

NR7 Full Cycle Agency

[email protected]