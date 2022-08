Especialista da Finlândia vem ao Brasil para falar sobre Workplace no pós-covid

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

Diretamente da Finlândia, a especialista em Workplace, Suvi Nenonen, virá ao Brasil para falar sobre o tema durante o Fórum Internacional de Facility Management. A palestrante é professora adjunta nas Universidades de Tampere e Turku, com interesses de pesquisa e projetos focados em espaços e realidades digitais, físicas e sociais.

Suvi é uma desenvolvedora de Workplace tanto na prática quanto na pesquisa. É especialista sênior em Working and Learning Environments na Universidade de Helsinque. Tem como paixão apoiar e facilitar processos de “co-commitment”, em pequenas e grandes mudanças dentro do Campus Universitário, mas também em outras organizações.

No fórum, Suvi trará a palestra “Work, time and place – re-imaging the office”. A apresentação será em 11 de agosto, das 16h45 às 17h45. O objetivo da palestra é descrever o Workplace como um sistema e uma rede de lugares.

Segundo a especialista, os escritórios sempre existirão, mas o significado deles está mudando para indivíduos, equipes, organização e Facility Management. A apresentação tem como objetivo lançar luz sobre a era pós-covid: como o escritório pode ser um destino, um local agradável, parte de comportamentos resilientes e fonte de bem-estar.

O papel e a responsabilidade das diferentes partes interessadas serão esclarecidos e as recomendações para a transformação bem-sucedida do local de trabalho serão introduzidas pela palestrante na apresentação.

A formação de Suvi é em Ciências Sociais e sua tese de doutorado sobre a Natureza do Workplace para a Criação do Conhecimento foi conduzida no departamento de Gestão Imobiliária da Universidade Aalto (antiga HUT), na Finlândia.

Ela conduziu muitos processos de transformação do local de trabalho e é boa em gestão de mudanças no local de trabalho, co-criação e compreensão das pessoas – construindo relacionamentos. É ativa e bem conhecida em redes internacionais ligadas a workplace, Facility Management e pesquisas transdisciplinares.

Com entrada gratuita, o IV Encontro Nacional de Facility Management será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo. Na área premium, o evento trará palestrantes internacionais, entre eles, Paul Doherty, um dos maiores influenciadores mundiais em construção, e o Dr. Eugene M. Izhikevich, CEO da Brain Corp.

Com o tema “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”, o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 reunirá em São Paulo alguns dos especialistas mais renomados do Brasil e de mais 8 países. Com entrada gratuita, o evento será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, nos pavilhões 6 e 7.

Esta edição do encontro terá também uma área premium: o Fórum Internacional de Facility Management. No setor, palestrantes internacionais trarão palestras com conteúdo exclusivo sobre FM.

O encontro será feito a nível global, com palestrantes que estarão no país pela primeira vez vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Finlândia, África do Sul, Nigéria e Austrália.

Juntos, o Fórum Internacional de Facility Management e a Área do Conhecimento formam o maior encontro de negócios do setor de FM. Na área gratuita, estarão palestrantes de grande destaque, como Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

O encontro acontecerá simultaneamente à Feira Higiexpo 2022. Os eventos são realizados pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp. O objetivo é promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Mais informações e inscrições: https://encontronacionaldefm.com.br/.

SERVIÇO

O quê: IV Encontro Nacional de Facility Management e Fórum Internacional de Facility Management

Quando: de 9 a 11 de agosto, simultaneamente à Higiexpo 2022

Onde: Nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, na capital paulista)

Entrada franca para o IV Encontro Nacional de Facility Management

Acesso premium para palestras do Fórum Internacional de Facility Management

Mais informações: https://encontronacionaldefm.com.br/