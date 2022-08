Evento com transmissão online reúne especialistas em inovação e agronegócio

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

As projeções da ONU indicam que a produção agrícola precisa aumentar pelo menos 70% até 2050, o que será possível apenas com o avanço do uso de tecnologias. Mas como aliar a transformação digital do campo aos relacionamentos humanos? Essa pergunta será respondida pelo palestrante Arthur Igreja no 1º Aliare Summit, que ocorrerá no dia 16 de agosto, em São Paulo.

Além da palestra com Arthur Igreja, especialista em inovação e digitalização, o evento terá painéis e debates sobre novas tecnologias, eficiência operacional e digitalização de processos. O CEO da Aliare, Carlos Barbosa; o CEO da Scicrop, José Damico; e o diretor da Markestrat, Matheus Cônsoli, são alguns dos participantes confirmados na programação.

A palestra de encerramento será do nadador Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico brasileiro, com o tema “Superação que vale ouro”. O evento presencial, em São Paulo, é destinado a clientes e parceiros convidados, mas a programação será transmitida online gratuitamente.

Esse é o primeiro evento da Aliare, empresa especialista no desenvolvimento de softwares e outras tecnologias de gestão para negócios do agro. “Temos muitos conteúdos para apresentar. Queremos estar preparados para os desafios do futuro no agro e acreditamos que a troca de conhecimentos é o caminho para isso”, diz o CEO da Aliare, Carlos Barbosa.

As inscrições para o “Aliare Summit – Conectando o Agro do Futuro” são gratuitas. Para se inscrever, basta clicar aqui.