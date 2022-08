Famílias maiores são uma das razões para comprar casas novas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

Quando os portugueses pensam em comprar uma casa nova, a principal motivação é o crescimento da família, seja por causa do casamento ou da chegada de um filho. É o que revelou o Estudo Casa PT, publicado no primeiro semestre deste ano, realizado pela UCI em parceria com o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica. Dentre os entrevistados, 21,6% apontaram o aumento familiar como motivo para a busca de um novo imóvel. Em seguida, veio a preferência por morar em uma nova área (18,7%) e o desejo de mudar o estilo de vida (13,1%).

O estudo também apontou que 77,5% dos portugueses que mudaram de casa entre os anos de 2020 e 2022 recorreram ao financiamento bancário para a compra. A instituição financeira especialista na concessão de Crédito Habitação mostrou que, após decidirem comprar um novo imóvel, 42% dos entrevistados encontraram e adquiriram suas moradias em menos de um semestre, enquanto que 23,9% demoraram mais de um ano para tanto.

A busca, por sua vez, foi feita por quase metade dos entrevistados (47%) através de agências imobiliárias, online e offline. As pesquisas em plataformas especializadas corresponderam a 42,4% dos casos. Os sites de bancos que oferecem 100% de financiamento foram consultados por 10,2%.

Compra de casas novas em Portugal ocorre por aumento das famílias

Na hora de escolher a casa nova, os portugueses consultados pela UCI afirmaram que a localização foi o principal fator de decisão (50,1%), seguido por preço (42,2%) e pela área do imóvel (40,7%). Em relação à localização, o que mais pesou foi a proximidade de áreas verdes (51,8%), do comércio (31,9%) e de serviços (30,1%).

Além disso, dos portugueses que compraram casas nos últimos três anos com o auxílio do financiamento bancário, 77,5% recorreram às suas instituições financeiras de confiança para obter o crédito imobiliário. Nesse sentido, 63,4% dos entrevistados disseram que levaram menos de 2 meses para finalizar o processo, enquanto apenas 15% tiveram que esperar mais tempo.

Compra de casas novas no Brasil

Aqui no Brasil, contudo, o cenário foi um pouco diferente de Portugal, a começar pela principal motivação para a aquisição de um imóvel novo. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Quinto Andar, 8 em cada 10 brasileiros decidem comprar uma casa nova para não terem que pagar aluguel (43%). Em seguida, vem o sonho da casa própria (37%), a estabilidade financeira (13%) e investimentos (11%) como fatores que influenciam na decisão.

Em relação ao planejamento financeiro, os brasileiros também diferem dos portugueses. Enquanto 69,2% dos entrevistados pela UCI que compraram imóveis em Portugal nos últimos três anos tinham recursos em poupança para utilizar na transação, apenas 45% dos brasileiros que pretendem comprar uma casa nova se planejam para isto.

O financiamento bancário, portanto, é a saída mais utilizada por quem quer adquirir um imóvel no país. Segundo o Datafolha, mais da metade dos entrevistados (52%) pretende fazer um financiamento, sendo que apenas 25% têm condições de pagar à vista e 9% considera pedir ajuda a familiares. O consórcio é a opção de 9% dos consultados pelo instituto de pesquisa.

Apesar disso, o Datafolha apontou que 7 em cada 10 brasileiros possuem casa própria atualmente. E, considerando a população total do país – 213,3 milhões de habitantes de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2021 -, estamos falando de cerca de 149 milhões de pessoas. Destes, 62% moram em imóveis quitados e 8% em financiados.