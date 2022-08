Gonzalo Vecina integra painel sobre Qualidade do Ar Interno em evento em SP

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

Fundador da Anvisa, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto vai integrar um painel sobre Qualidade do Ar Interno no IV Encontro Nacional de Facility Management. O evento será realizado no São Paulo Expo.

A palestra será no dia 11 de agosto, ao lado de Leonardo Cozac, CEO da Conforlab Engenharia Ambiental e Presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno – PNQAI. O tema do painel será Gestão da Qualidade do Ar Interno – ISO 16.000-40.

A apresentação vai abordar o plano de gestão da qualidade do ar nos ambientes fechados, conforme previsto na nova norma técnica de qualidade do ar, NBR 17.037 elaborada pela ABNT.

Na ocasião, os palestrantes vão detalhar o que diz a norma, como fazer e acompanhar, assim como os objetivos e benefícios de um plano de gestão da QAI, com foco na saúde e bem-estar dos ocupantes de uma edificação.

Gonzalo Vecina é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa, ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio Libanês.

Leonardo é Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho formado pela Universidade Paulista. Atualmente, é o diretor de Operações e Finanças da Abrava (Associação Brasileira de Refrigeração Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento) e membro do Green Building Council – Divisão Qualidade do Ar de Interiores.

O engenheiro é fundador do Qualindoor – Departamento Nacional de Qualidade do Ar de Interiores da Abrava e consultor certificado de Qualidade do Ar de Interior pela ACAC (American Council for Accredited). É presidente do CONBRAVA e da Brasindoor.

Com entrada gratuita, o IV Encontro Nacional de Facility Management será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo. Na área premium, o evento trará palestrantes internacionais, entre eles, Paul Doherty, um dos maiores influenciadores mundiais em construção, e o Dr. Eugene M. Izhikevich, CEO da Brain Corp.

Com o tema “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”, o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 reunirá em São Paulo alguns dos especialistas mais renomados do Brasil e de mais 8 países. Com entrada gratuita, o evento será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, nos pavilhões 6 e 7.

Esta edição do encontro terá também uma área premium: o Fórum Internacional de Facility Management. No setor, palestrantes internacionais trarão palestras com conteúdo exclusivo sobre FM.

O encontro será feito a nível global, com palestrantes que estarão no país pela primeira vez vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Finlândia, África do Sul, Nigéria e Austrália.

Juntos, o Fórum Internacional de Facility Management e a Área do Conhecimento formam o maior encontro de negócios do setor de FM. Na área gratuita, estarão palestrantes de grande destaque, como Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

O encontro acontecerá simultaneamente à Feira Higiexpo 2022. Os eventos são realizados pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp. O objetivo é promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Mais informações e inscrições: https://encontronacionaldefm.com.br/.

SERVIÇO

O quê: IV Encontro Nacional de Facility Management e Fórum Internacional de Facility Management

Quando: de 9 a 11 de agosto, simultaneamente à Higiexpo 2022

Onde: Nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, na capital paulista)

Entrada franca para o IV Encontro Nacional de Facility Management

Acesso premium para palestras do Fórum Internacional de Facility Management

Mais informações: https://encontronacionaldefm.com.br/