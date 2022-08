Mão na massa: mineira ensina como preparar e vender pães de fermentação natural

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

A padeira mineira Anna Riccio inicia nesta próxima segunda-feira (08) uma série de quatro aulas ao vivo para ensinar o passo a passo de como fazer pães de fermentação natural sem o uso de ingredientes especiais ou equipamentos profissionais. Com conteúdo gratuito e 100% digital, o curso ‘Segredos do Pão de Fermentação Natural’ foi desenvolvido com base no método utilizado por nossos ancestrais para produzir os primeiros pães.

“O pão de fermentação natural é considerado o alimento mais antigo do mundo e a sua receita é muito diferente do pão tradicional que a gente encontra no supermercado”, afirma Anna Riccio. “Com a técnica conseguimos produzir um pão de alto valor nutricional que não estufa, não dá azia nem queimação, tem baixo teor de glúten e ainda ajuda a emagrecer”, revela a especialista.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Anna Riccio é criadora da metodologia Love Bakes, que atualmente conta com mais de 10 mil alunos. “O conteúdo dos cursos é bastante didático e foca muito na qualidade de vida e bem-estar, além também de se aprofundar na parte empreendedora da atividade. Temos muitos alunos que durante a pandemia e encontraram nos pães uma importante fonte de renda. Dependendo da região e perfil do aluno, é possível ganhar mais de R$ 4 mil mensais com a venda dos produtos feitos na cozinha de casa”, completa.

As aulas do curso ‘Segredos do Pão de Fermentação Natural’ são gratuitas e acontecem de 08 a 11 de agosto, às 20h. Para participar, basta acessar o site https://lovebakes.com.br/cadastro/org/ e fazer a inscrição.