Soraya Smaili fala sobre profissionais da linha de frente no combate à covid-19

* Por: DINO - 8 de agosto de 2022.

A professora Soraya Smaili vai falar sobre os profissionais da linha de frente no combate à covid-19 durante o IV Encontro Nacional de Facility Management. A especialista é farmacologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, reitora da universidade no período 2013-2021 e coordenadora do Centro SoU_Ciência da universidade.

Na palestra, Soraya vai detalhar como foi a participação do setor de Facility Management no combate à covid-19, com atuação na linha de frente. A palestrante também vai falar sobre a importância da ciência e das evidências científicas na tomada de decisões em saúde.

“Neste período, a ciência também se mostrou essencial. Sobretudo no desenvolvimento de vacinas e na realização de estudos para embasar as principais decisões do poder público e do setor privado com relação a ações de prevenção à covid-19. Portanto, vou abordar sobre a importância da ciência nesta jornada de combate ao vírus, que se estende até os dias de hoje”, diz Soraya.

Soraya Smaili ocupa a Cadeira 36 da Academia Nacional de Farmácia. É graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, realizou Mestrado, Doutorado e Livre-Docência pela Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. Tem pós-doutorados na Thomas Jefferson University, no National Institutes of Health (NIH) e foi Pesquisadora Visitante no NIH, Fogarty Foundation.

Também foi reitora da Unifesp por dois mandatos, entre 2013 e 2012. Foi a primeira reitora com menos de 50 anos na época de sua primeira eleição. É coordenadora do Centro de Saúde Global da Unifesp e do Centro SOU Ciência.

Com entrada gratuita, o IV Encontro Nacional de Facility Management será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo. Na área premium, o evento trará palestrantes internacionais, entre eles, Paul Doherty, um dos maiores influenciadores mundiais em construção, e o Dr. Eugene M. Izhikevich, CEO da Brain Corp.

Com o tema “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”, o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 reunirá em São Paulo alguns dos especialistas mais renomados do Brasil e de mais 8 países. Com entrada gratuita, o evento será realizado de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, nos pavilhões 6 e 7.

Esta edição do encontro terá também uma área premium: o Fórum Internacional de Facility Management. No setor, palestrantes internacionais trarão palestras com conteúdo exclusivo sobre FM.

O encontro será feito a nível global, com palestrantes que estarão no país pela primeira vez vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Finlândia, África do Sul, Nigéria e Austrália.

Juntos, o Fórum Internacional de Facility Management e a Área do Conhecimento formam o maior encontro de negócios do setor de FM. Na área gratuita, estarão palestrantes de grande destaque, como Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

O encontro acontecerá simultaneamente à Feira Higiexpo 2022. Os eventos são realizados pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp. O objetivo é promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Mais informações e inscrições: https://encontronacionaldefm.com.br/.

SERVIÇO

O quê: IV Encontro Nacional de Facility Management e Fórum Internacional de Facility Management

Quando: de 9 a 11 de agosto, simultaneamente à Higiexpo 2022

Onde: Nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, na capital paulista)

Entrada franca para o IV Encontro Nacional de Facility Management

Acesso premium para palestras do Fórum Internacional de Facility Management

Mais informações: https://encontronacionaldefm.com.br/