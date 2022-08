Autoridades de registro de todo o país se reúnem em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de agosto de 2022.

Autoridades de Registro da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) se reúnem no próximo dia 24 de agosto, no auditório do Colégio Maria Imaculada, em São Paulo, para o 3º Encontro das Autoridades de Registro do Brasil – Encontr[AR], evento presencial que reunirá especialistas em gestão, inovação, tecnologia e recursos humanos.

O encontro contará com o painel “Novas tecnologias, inovação e disrupção”, onde o jornalista especializado em tecnologia Thássius Veloso apresentará as novidades tecnológicas que poderão impactar na gestão das empresas e clientes, gerando novas oportunidades de negócios. O painel terá a participação do presidente-executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), Edmar Araujo, e da publicitária e CCO (Chief Communications Office) do Portal CryptoID, Regina Tupinambá.

Palestras

O evento também apresentará os temas “Como as Autoridades de Registro podem fazer entregas de valor?”, com o co-fundador do Instituto Brasileiro de Transformação Digital – IBTD, Miguel Feyo e “Como motivar equipes e ajudar colaboradores no retorno ao presencial”, com a professora e consultora especialista em Gestão do Desempenho Humano, Jaqueline Arruda.

Para o presidente da AARB, entidade organizadora do evento, chegou a hora de reinaugurar o circuito de eventos presenciais e reunir o mercado em torno dos seus interesses. “O dia da realização do 3º EncontrAR, 24 de agosto, foi escolhido devido a data da edição da última versão da Medida Provisória 2.200-2, 24 de agosto de 2001, legislação máxima da certificação digital ICP-Brasil”, explica Edmar Araujo.

Autoridades de Registro

Elo entre o usuário e a autoridade certificadora – AC, as Autoridades de Registro são entidades públicas ou privadas que têm a função de identificar e cadastrar usuários para a emissão de certificados digitais. Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), mais de 7 milhões de certificados digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foram emitidos no ano de 2021, um crescimento de 10,2% em comparação com 2020.

Evento

3º Encontro das Autoridades de Registro do Brasil – Encontr[AR]

Quando

24 de agosto, a partir das 8h

Onde

Auditório do Colégio Maria Imaculada

Avenida Bernardino de Campos, 79 – Paraíso

São Paulo – SP

Inscrições

https://www.aarb.org.br/3encontrar.html