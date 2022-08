Data & Analytics trazem vantagens competitivas para o serviço de suporte AMS SAP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de agosto de 2022.

Pesquisa realizada pela Grand View Research estima que o mercado de AMS alcance até US$ 87,60 bilhões em 2025, alavancado por finanças e saúde. Os serviços de Application Management Services (AMS) cuidam da gestão e do suporte de sistemas de tecnologia instalados em uma companhia e são indispensáveis para manter a qualidade, atualização e performance das aplicações.

Com o crescimento do uso de células de inteligência e tecnologia de analytics, uma nova geração de AMS está surgindo no mercado: o Application Intelligence Services (AIS). O objetivo é ajudar as empresas a reduzir custos em TI, acelerar a digitalização e melhorar a agilidade, confiabilidade e integração de sistemas. “Esta tendência atende a falta de inovação, lacunas de comunicação e métodos ineficientes para gerenciamento e governança das transformações para um serviço até então considerado uma commodity em TI”, explica Wagner Marcelo Rocha Camargo, COO da Evox, empresa brasileira de serviços de TI que desenvolveu a solução AIS SAP.

A nova tecnologia para gestão de serviços de aplicações de negócios pode reduzir em até 30% os custos atuais do AMS tradicional por ser baseado em custos fixos de suporte por usuário SAP, em contrapartida aos modelos tradicionais baseados em hora/homem, abertura de chamados ou alocação de profissionais. “O modelo provê relatórios baseados em Data & Analytics de apoio à Gestão do Contrato de forma automatizada e integrada, minimizando a reincidência de abertura de chamados com transparência e atuação resolutiva”, analisa Camargo.

Data & Analytics geram mais competitividade ao negócio

Até 2025, grande parte dos Chief Data Officers (CDOs) não terá conseguido promover a alfabetização de dados necessária junto aos funcionários para atingir suas metas estratégicas de negócios orientadas por dados. A pesquisa do Gartner mostra que as organizações que lidam com os elementos humanos de Data & Analytics são mais bem-sucedidas do que as organizações que consideram apenas a tecnologia.

Manter o foco no usuário promove um aprendizado digital mais amplo, em vez de simplesmente fornecer plataformas, conjuntos de dados e ferramentas essenciais. As tendências de 2022 nesta categoria incluem: análise enriquecida pelo contexto, Data & Analytics direcionada aos negócios, Data & Analytics centrada em decisões e déficit de habilidades.

No caso do AIS SAP, o modelo de trabalho já conta com o aval de grandes empresas nacionais e internacionais como CNU, Veracel, Grupo José Alves, Stihl, Arke Energia e Perlex. O trabalho realizado no projeto da Arke Energia, iniciativa colaborativa do Pátria Investimentos, Shell e Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), para transformar o gás do pré-sal em energia elétrica, recebeu o prêmio ASUG Impact Awards da Associação de Usuários SAP Brasil.

70% das chamadas resolvidas no primeiro contato

A eficiência do AIS pode ser comprovada nas chamadas atendidas. “70% delas são resolvidas no primeiro contato”, observa Camargo, da Evox. O foco fica concentrado na melhoria da experiência do usuário e no aumento da eficiência de processos, simplificando tarefas e antecipando possíveis situações.

A cultura de alta performance do AIS para os grupos de trabalho envolvidos na operação de suporte estabiliza o ambiente e permite entregar a melhoria contínua de implementações, processos e treinamentos.

Para mais informações: https://evoxcorp.com/evox-ais-solucao-ams/