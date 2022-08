Grupo V8 é líder no quadrante Google Cloud Partner Ecosystem

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de agosto de 2022.

O Grupo V8, integrador de serviços de TI especializado no desenvolvimento e migração de aplicações, projetos DevOps, Big Data e Analytics, além de soluções de IA, foi nomeado líder no quadrante Google Cloud Partner Ecosystem do estudo ISG Provider Lens, que avalia os provedores de serviços gerenciados de nuvem pública que oferecem serviços profissionais e gerenciados que aumentam os recursos integrados do Google, incluindo IaaS e PaaS.

Entre os fatores que levaram à conquista estão o portfólio completo, as aquisições que fortalecem as competências e a experiência em nuvens híbridas/multicloud, destacando o relacionamento com os principais hyperscalers, que permite o planejamento e implementação da estratégia de adoção de uma arquitetura híbrida ou multicloud, com aumento na agilidade das entregas, desenvolvimento de aplicações cloud native e modernização de aplicações.

“É com muito orgulho que recebemos mais esse reconhecimento, dessa vez por nosso trabalho com o Google Cloud. Queremos cada vez mais transformar os negócios através da tecnologia, levando inovação aos nossos clientes para que consigam ter escalabilidade e, assim, pavimentar o caminho do crescimento com segurança”, afirma Graci de Melo, cofundadora e diretora comercial do Grupo V8.

Líder também em nuvem Privada/Híbrida

O Grupo V8 também conquistou a liderança no quadrante de serviços e soluções de nuvem Privada/Híbrida para empresas de médio porte. De acordo com o relatório, o Grupo V8 “vem acelerando sua receita de serviços gerenciados oferecendo inovação em cada novo negócio. De 2014 a 2020, estabeleceu mais de 13 parcerias com fornecedores”.

Outra conquista foi a do selo Rising Star no quadrante de serviços gerenciados para grandes contas. O estudo aponta que o Grupo V8 “tem crescido rapidamente e baseia-se na forte parceria com a Oracle para expandir sua visibilidade entre as grandes empresas”.