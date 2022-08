Projeto disponibiliza bibliotecas digitais pelo Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de agosto de 2022.

Em um mundo cada vez mais tecnológico, muitas instituições e serviços tiveram que se adaptar, atualizando e modificando seus métodos. Com as bibliotecas, esse sistema de adaptação ao digital não foi diferente. Dessa forma, bibliotecas digitais ganharam bastante espaço- em parte, também, devido a pandemia de covid-19, que obrigou muitas bibliotecas físicas a permanecerem fechadas -, e se tornaram uma alternativa eficaz ,prática e atrativa para se ter acesso a variados títulos do conforto de casa e com um simples clique (ou toque) em seus computadores, tablets e celulares.. Em suma, a biblioteca digital se tornou preferência para muitos por permitir a leitura a qualquer hora e em qualquer lugar.

Foi durante a pandemia, em 2021, que a Tocalivros, em parceria com a Recode (ONG que promove o empoderamento digital da população), criou o projeto Biblioteca Digital Tocalivros, no qual beneficiou 149 bibliotecas com a gratuidade do acesso à plataforma pelo período de 1 ano. O projeto foi concluído em março de 2022 e contou com milhares de acessos e feedbacks positivos. O agente bibliotecário da instituição Biblioteca Municipal Centro do Saber, André dos Santos, conta sobre sua participação no projeto “A Tocalivros veio em um momento crucial, pois estávamos passando por um período com poucos empréstimos e essa parceria agregou muito as nossas bibliotecas físicas, me sinto orgulhoso com essa parceria pois além da biblioteca física ainda temos a digital para oferecer aos nossos leitores uma oportunidade para colocar a leitura em dia, e o que é melhor sem nenhum custo. Estamos muito felizes com essa parceria.”

Devido ao sucesso da implementação do primeiro projeto, a Tocalivros e a RECODE se aliaram mais uma vez este ano para realizar um segundo ciclo e beneficiar novas instituições. O novo projeto, intitulado Nossa Biblioteca Digital conta com 27 bibliotecas – uma de cada estado do país, mais o Distrito Federal – , que receberam o acesso gratuito de um ano à plataforma, que conta com um acervo de milhares de títulos em audiolivro e e-book. As convocatórias ocorreram em novembro de 2021 e a seleção dos participantes foi criteriosa, com as instituições devendo apresentar seus planos de divulgação e promoção do acesso aos seus associados A previsão é que o segundo projeto continue fomentando a cultura e a educação, atingindo cada vez mais pessoas através do digital.

A biblioteca digital Tocalivros é considerada uma extensão da biblioteca física, ou tradicional, com o objetivo de agregar ao acervo, além de disponibilizar o aplicativo para os usuários acessarem a biblioteca a qualquer hora e em qualquer lugar de modo online ou offline, e sem limites quanto a acessos ou associados. É a otimização do espaço e do tempo de todos.

Além disso, há a inclusão em pauta. Os audiolivros se tornam um recurso atrativo para pessoas portadoras de dislexia, deficiência visual ou até mesmo crianças que estão no processo de alfabetização, enquanto os e-books facilitam a leitura de pessoas idosas ou com baixa visão, ao oferecerem recursos de escolha de tipo e tamanho de fonte. De bônus, os livros digitais, em ambos os formatos, são um sistema adaptável, pois economizam tempo e se encaixam nas mais variadas tarefas do cotidiano. É um recurso inovador para se adquirir conhecimento, auxiliando na memória e no aperfeiçoamento da pronúncia.

A plataforma também pode beneficiar escolas que queiram se estabelecer digitalmente. Com recursos modernos e a opção de simultaneidade de acesso a um mesmo título, a biblioteca digital é um ótimo recurso para os alunos utilizarem tanto em sala de aula, quanto em suas residências, para estudo e/ou lazer.