Cresce o investimento das empresas no Brasil na criação de sites profissionais

* Por: DINO - 10 de agosto de 2022.

De acordo com a pesquisa TIC Domicílios, feita anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), a internet foi acessada por 81% da população brasileira em 2021. A forma como as pessoas vivem e se comunicam definitivamente foi mudada após a consolidação da internet. Em outras palavras, a internet revolucionou os modelos de interação humana e levou a maioria dos habitantes do globo, brasileiros incluídos, a viver um estilo de vida intensamente digital. A pandemia da COVID-19 pressionou mais do que nunca as pessoas e organizações a confiarem na internet para trabalhar, entreter, educar, entre outras coisas. Este evento somente reforçou a necessidade de adotar esse estilo de vida digital.

Uma vez que todos dependem da internet para propósitos dos mais diversos, a criação de sites profissionais e personalizados tornou-se crucial para o sucesso de qualquer negócio, seja ele oriundo do mundo físico ou digital. Antes da COVID-19 muitas empresas se preocupavam em ter instalações físicas de primeira para receber seus clientes. Todavia, atualmente é cada vez maior o número de empresas que já perceberam que seu site na internet é a primeira porta de entrada para os clientes. Portanto é no site que elas se concentram em causar de cara, uma primeira boa impressão.

Um indicador que tem relação direta com os investimentos na modernização e criação de sites corporativos são os gastos com o Google Ads feito pelas empresas. Nesse sentido, não adianta investir em publicidade se o site não está preparado para engajar visitantes, nutrir leads e gerar conversões. De acordo com as demonstrações financeiras apresentadas pelo Google, para seu segundo trimestre de 2022, as receitas do Google Ads foram de US$ 56 bilhões. Trata-se de um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o ano de 2021 foi excepcional para o Google. A empresa registrou um aumento de quase 69% na receitas do Google Ads, beneficiado pelo boom que a pandemia promoveu na publicidade digital.

Investir na criação de sites é uma das maneiras mais eficazes de garantir o sucesso de qualquer negócio, ao informar aos seus potenciais clientes sobre os produtos e serviços que ele oferece. Adicionalmente, um site profissional coleta dados e isto permite às empresas conhecerem melhor seus clientes potenciais e assim entender como melhorar ainda mais seus produtos e serviços. Portanto, saber contratar serviços especializados na criação de sites passou a ser um elemento-chave para todas as empresas.

Os serviços de criação de sites demandam uma infinidade de expertises. Não é tarefa para somente um profissional. Dentre os expertises necessários incluem-se web design, desenvolvimento e construção de sites, redação de conteúdo, SEO (Search Engine Optimization), integração de aplicações, entre outras.

Ter uma presença digital consistente com a marca, atualmente, é tema prioritário nas agendas das empresas. Todavia, de acordo com Divaldo Oliveira, CEO da Wedoiti, agência de marketing digital, “é significativo o número de empresas que ainda não percebem que a maioria de seus clientes visitará seu site antes de fazer uma compra”. Em sentido oposto, entre aquelas empresas que já perceberam, ele cita as cinco principais razões que elas consideram ao investirem na criação de sites profissionais e personalizados.

Melhorar a experiência do usuário – um site profissional ajuda a entregar uma experiência do usuário diferenciada e combinada com conteúdo relevante. Entenda-se por conteúdo relevante aquele que transmite a mensagem certa aos clientes. Se uma empresa não se esforça para promover uma experiência diferenciada no seu site, seu público perceberá que ela não se esforça para ajudá-los. Entretanto, se o site é fácil de navegar, agradável, moderno e convidativo, ele fará com que seus visitantes se sintam mais bem tratados e valorizados.

Aumentar a acessibilidade – se trata de permitir que as empresas estejam acessíveis a qualquer hora do dia para qualquer pessoa. O site da empresa é o espaço para que todos acessem as informações de que precisam quando precisam. Quando uma empresa investe na criação de sites, levando em conta a acessibilidade, ela passa a oferecer oportunidades iguais de acesso para todas as pessoas – incluindo aquelas com deficiência – usarem seu site e se envolverem com ela. Em conjunto com a acessibilidade vem também a facilidade de contato por inúmeros canais. Nesse sentido, ele pode ser feito a partir de formulários de contato simples e diretos, um chat inteligente, telefones, WhatsApp, entre outras possibilidades.

Credibilidade e Confiabilidade – um site profissional e bem construído transmite naturalmente credibilidade e confiança. Como consequência, ele permite uma comunicação eficaz com os clientes. Indicadores de interação e engajamento obtidos a partir das visitas ao site conseguem exprimir o quanto uma empresa se preocupa com a jornada dos visitantes e atende às necessidades deles.

Expandir o Alcance – no sentido de atrair possíveis clientes ou leads além do alcance atual. Um site profissional ajuda a ampliar o público (seja ele local, regional, nacional ou global) e trabalhar de forma segmentada a base de clientes por nicho, idade, localidade, entre centenas de outras possiblidades. Não é incomum, com um novo site profissional e estratégias de marketing digital adequadas, as empresas obterem incrementos nas suas taxas de conversão entre 200 e 400%.

Aumentar o Tráfego – investir na criação de sites profissionais significa também investir na sua otimização para que desempenhe um papel vital na geração de tráfego a partir do Google e de demais motores de busca. As pessoas estão o tempo todo procurando informações e pesquisando palavras-chave. A implementação das palavras-chave e tópicos corretos no site irão ajudar de forma significativa as pessoas a o encontrarem. O tráfego do site é um importante indicador do crescimento dos negócios.

Muitos negócios obtêm sucesso por possuírem uma boa estratégia de diferenciação. Nesse sentido, de serem únicos e úteis para seus clientes. Investir na criação de sites profissionais e personalizados é um elemento quase sempre presente nas estratégias de diferenciação adotadas pelas empresas.