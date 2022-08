Mercado de internet é tema de evento na Serra Gaúcha

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 10 de agosto de 2022.

O mercado de internet deve ser o principal responsável pelo aumento dos investimentos em Telecom no país, segundo estudo da consultoria SmC+ Digital Public Affairs. Conforme o levantamento, só em infraestrutura para estas duas áreas, o país deve movimentar cerca de R$ 25,3 bilhões até 2030, valor que pode subir para R$ 95,7 bilhões se considerada toda a América Latina. Dentro disso, os acessos à internet banda larga cumprem papel importante: de acordo com a edição mais recente da pesquisa TIC Domicílios, divulgada em junho de 2022 pelo Cetic.br, o percentual de residências aptas a acessar a web no país aumentou de 71% para 82% nos últimos dois anos, porém ainda há cerca de 35,5 milhões de pessoas sem acesso online no Brasil. Um cenário que pode ser melhorado com a crescente participação dos provedores regionais de internet, que, segundo dados da Anatel, hoje respondem por mais de 19 milhões de acessos à banda larga no país, sendo cerca de 16 milhões deles em tecnologia de fibra óptica.

Ainda conforme a Anatel e outros órgãos dos setores de internet e Telecomunicações, o avanço do acesso à internet e da operação das empresas do segmento, especialmente na fatia de provedores regionais, passa por desafios relacionados a questões como 5G, WiFi 6, compartilhamento de postes, redes neutras e impactos tributários, como o da redução do ICMS em Telecom. Por conta disso, alguns eventos têm trazido estas temáticas para o centro de suas discussões, como é o caso do LinkISP 2022, que ocorre nos dias 11 e 12 de agosto, em Gramado, na Serra Gaúcha.

O evento teve adesão de diversos ISPs (sigla utilizada para definição dos provedores regionais de internet e de autoridades do segmento, além de nomes de outras áreas, como Amyr Klink, comandante de navio que liderou mais de 22 expedições à Antártica, que se aliou à programação do encontro para falar sobre temas como superação e liderança.

Consultores, empresários e especialistas de diversas áreas do mercado de internet também integram a programação, como Nicola Sanchez (Matrix), Basílio Perez (Abrint), Albano Mayer (Innconex), Alan Faria e Paulo Henrique Da Silva Vitor (Silva Vitor, Faria e Ribeiro Advogados), Ana Paula Rios Araújo, Andrea Rebechi de Abreu Fattori (Abreu Fattori Advocacia), André Ribeiro, Luís Martins (AR1 Services), Cícero Aragon (Box Brazil), Droander Martins (IPv7 e Vispe Capital), Elcio Kudo, Guilherme Cervi Lobo (Campsoft), Fabiano André Vergani (Xplay), Jonathan Jandrey Borges (Clube de Mídia), Marcus Rossi (Gramado Summit), Maurício Dambros (MHemann Tecnologia), Narciso Flesch (Brasil Tecpar e Bereit Engenharia), Paulo Todeschini (Youcast), Pedro Bocchese (Núcleo Sistemas), Rogério Couto (ProISP), Sara Fraga (Sali e Sali Soluções Empresariais) e Simone Faquineli (Matrix do Brasil), entre outros.