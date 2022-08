Cenários da Saúde no Brasil e a Experiência do Paciente serão debate em Manaus

10 de agosto de 2022.

Como criar com recursos finitos possibilidades infinitas? A resposta é objetiva, gerando valor para o cliente, que significa oferecer qualidade assistencial e ótima experiência ao cliente por um custo viável ao sistema de saúde público ou privado.

“Gerar fluxo de valor, que inclui os serviços de apoio como logística, infraestrutura, tecnologia e compras e os serviços principais que correspondem aos serviços de saúde propriamente dito, como consultas, exames, cirurgias e internações, é o principal desafio organizacional”, segundo Michael Porter, professor e teórico de negócios da Harvard Business School conhecido por suas teorias e estratégias de negócios.

Diante deste cenário, onde as percepções do paciente precisam ocupar o primeiro lugar, impulsionada no Brasil pelo médico Dr. André Chiga, presidente da SOBRAMEX, Sociedade Brasileira de Médicos Executivo, e mentor da Universidade Corporativa da Sociedade Brasileia de Direito Médico, todos esses conceitos são explorados em um evento descontraído sobre valor em saúde e experiência do cliente (CXH – Customer Experience Healthcare).

De acordo com o presidente da SOBRAMEX o evento é uma ótima oportunidade de network entre profissionais de várias áreas da saúde, entre médicos de todas as especialidades, enfermeiros, dentistas e gestores e profissionais do direito médico, que são levados a profunda reflexão sobre os cenários e as possibilidades da saúde no Brasil, a fidelização de pacientes, a discussão sobre processos de gestão inteligente na área da saúde, segurança assistencial e jurídica, que minimize os desperdícios e aponte os gargalos que entravam os negócios da saúde, seja de um grande hospital ou o próprio consultório particular.

A SOBRAMEX é um negócio social com o objetivo de tornar a gestão da saúde e o estudo da liderança médica mais acessível e descentralizada, a partir do compartilhamento de ideias e conhecimento e a ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética são os responsáveis pela organização da palestra e do coquetel de network.

A primeira edição do evento Customer Experience Healthcare ocorreu na cidade de São José dos Campos e reuniu mais de 300 participantes, um sucesso de público, que está se confirmando durante a turnê pelas maiores cidades do Brasil.

Em 2022 ocorreu no Espaço Paulista em São Paulo, no Hotel Transamérica Beach Class de Recife, na Associação médica do Paraná em Curitiba, no Hospital geral do Exército de Fortaleza, na Faculdade de Tecnologia em Saúde de Ribeirão Preto e no Colégio Brasileiro de Cirurgiões no Rio de Janeiro e já tem uma nova data para 09 de agosto no Hotel Da Vinci Hotel e Convention de Manaus.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

Sobre o palestrante: www.drandrechiga.com.br

Mais informações sobre os eventos e inscrição: [email protected]