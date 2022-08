Automação de Marketing Digital: o que é, vantagens e como implementar

Compartilhe Facebook

15 de agosto de 2022.

Denomina-se automação de Marketing Digital o uso de ferramentas tecnológicas que dispensam o trabalho manual humano para executar ações de marketing no ambiente virtual, como agendamento de postagens e disparo de e-mails de modo automático, por exemplo.

Quais as vantagens da automação de Marketing Digital?

A possibilidade de automatizar as tarefas de Marketing Digital oferece uma série de vantagens. A seguir, serão detalhadas as principais. Escalabilidade: a automação das operações de marketing permite a escalabilidade do negócio, uma vez que as ferramentas de automação conseguem atingir um grande público em pouco tempo, expandindo o número de clientes e de vendas. Eficiência: como a automação de Marketing Digital otimiza as operações e atinge um público considerável, é possível aumentar o ticket médio e reduzir custos com pessoal e o CAC (custo de aquisição de clientes) – métrica que indica o quanto é necessário investir para atrair clientes –, aumentando a eficiência das ações de marketing.

Além disso, mesmo que um potencial cliente se inscreva na newsletter da empresa fora do horário comercial ou final de semana, por exemplo, ele receberá o material por e-mail logo após a solicitação. Isso é possível porque o software estará programado para efetuar essa ação caso o cliente preencha o formulário da newsletter, assim ele não precisa esperar para ter acesso ao conteúdo que deseja.

Personalização: automação não significa padronização, como algumas pessoas tendem a pensar. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu a ponto de os softwares serem capazes de identificar o tipo de interação do potencial cliente com a marca, o estágio do funil em que ele se encontra e as páginas acessadas por ele, a fim de encaminhar um conteúdo personalizado, aumentando as chances de conversão de usuários em clientes. Integração: uma plataforma de automação é capaz de integrar sites, e-commerce e diferentes redes sociais em um só lugar e permite que toda a equipe de marketing e de vendas tenha acesso às mesmas informações, o que contribui para a otimização das tarefas, elaboração de estratégias, soluções mais sólidas e atendimento personalizado.

Diminuição de falhas: ao adotar uma ferramenta de automação, diminui-se a ocorrência de falhas humanas, pois o software opera a partir de um código de linguagem que é testado inúmeras vezes antes do programa ser disponibilizado no mercado. Assim, um e-mail não deixará de ser enviado ao cliente caso o colaborador esqueça, posto que será disparado automaticamente pelo programa, por exemplo.

Convém mencionar, ainda, que essa vantagem também ajuda na eficiência das estratégias aplicadas, visto que diminui as chances de retrabalho. Monitoramento de métricas: mais uma importante vantagem de adotar um sistema de automação é que ele fornece automaticamente as métricas de desempenho e resume os dados para que a interpretação seja rápida. Assim, é possível identificar pontos de melhoria na estratégia adotada.

Quais as ferramentas necessárias para a automação?

Atualmente, há diversas ferramentas de automação de Marketing Digital. Abaixo, serão destacadas algumas das funcionalidades. HubSpot Marketing Hub: com mais de 128 mil clientes, espalhados em mais de 120 países, é um excelente programa de automação de marketing. O HubSpot Marketing Hub conta com quatro planos, e neles é possível usufruir de outros recursos, como: e-mail marketing; formulários e e-mails de acompanhamento de formulário simples; landing pages; chat ao vivo; anúncios em redes sociais; gerenciamento de contatos; redirecionamento de anúncios; otimização para buscadores (SEO); relatórios personalizados; testes adaptativos; pontuação preditiva de leads, entre outros.

RD Station Marketing: a Resultados Digitais (RD) é uma empresa brasileira que já conquistou mais de 35 mil clientes em mais de 20 países. Dentre as soluções oferecidas pela RD, está a plataforma RD Station Marketing, que também disponibiliza quatro planos, sendo dois deles (Pro e Enterprise) com funcionalidades avançadas de automação. Os planos contam, ainda, com: envio ilimitado de e-mails; páginas de captura e pop-ups; importação de contatos; postagens em redes sociais; SEO; análise de funil e canais; segmentação baseada nos dados dos contatos; criação de sequências de ações baseadas nos dados dos contatos; lead scoring; elaboração de relatórios personalizados, etc.

Mailchimp: inicialmente, o Mailchimp era apenas uma ferramenta de e-mail marketing, mas, devido ao seu sucesso, hoje é possível automatizar diversas ações de marketing a partir da plataforma. O Mailchimp também tem quatro planos; neles, o usuário tem acesso a: formulários e páginas de destino; criação de sites, jornada do cliente e pontos de ramificação; teste A/B e multivariado; relatórios comparativos e outras funções. Além dessas ferramentas, há muitas outras, por exemplo: ActiveCampaign; Marketo Engage; LAHAR; leadlovers; E-goi; SharpSpring.

Como escolher a ferramenta de automação de marketing digital ideal para o negócio?

Há muitas opções disponíveis no mercado, o que pode dificultar a escolha. Seguem algumas dicas de como identificar a ferramenta ideal para o negócio. A primeira é encontrar uma plataforma que possua todas as funcionalidades que a empresa precisa. Caso ela tenha mais do que o necessário, o que aumenta o valor do plano, é possível buscar softwares personalizáveis.

Outra dica é verificar se a interface do programa é intuitiva ou não para a equipe de marketing e vendas. Falando nisso, há empresas que oferecem treinamento e suporte, o que reduz custos com a contratação de treinamentos e torna o processo de aprendizagem mais rápido, dado que, diante de qualquer dúvida, é possível entrar em contato com o suporte e solucionar a questão.

Depois de analisar todas essas variáveis, basta comparar os preços dos planos considerando se há taxas extras e custos indiretamente envolvidos, como os treinamentos, por exemplo, o que direcionaria a escolha para uma ferramenta com melhor custo-benefício.