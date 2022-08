IV Encontro Nacional de Facility Management tem estande sobre Energia Limpa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de agosto de 2022.

O IV Encontro Nacional de Facility Management abrigou um estande sobre Energia Limpa. Considerado o maior encontro de negócios do setor de FM, o evento aconteceu de 9 a 11 de agosto, no São Paulo Expo, na capital paulista, simultaneamente à Higiexpo 2022 (27ª Feira de Produtos para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental).

No estande, as empresas Sfero, Electric Mobility e Carrera apresentaram soluções sustentáveis, que contribuem com o meio ambiente.

Com o tema “FM now for a Sustainable Future / FM agora para um futuro sustentável”, o IV Encontro Nacional de Facility Management 2022 reuniu em São Paulo especialistas do Brasil e de mais 8 países. O encontro foi feito a nível global, com palestrantes no país pela primeira vez vindos dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Finlândia, África do Sul, Nigéria e Austrália.

Os eventos foram realizados pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional – Abralimp, com o objetivo de promover conhecimento qualificado, abrir espaço para networking com profissionais do Brasil e do mundo e gerar oportunidades para novos negócios no setor de FM.

Mais informações: https://encontronacionaldefm.com.br/.