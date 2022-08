Livro “Plena Mente”, de Renata Moesia, é lançado no Shopping JK, em SP

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de agosto de 2022.

Quem passava na porta da Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi JK, na noite da segunda-feira, dia 8, percebia uma grande movimentação dentro do espaço. Uma fila constante, com centenas de fãs, familiares e amigos se formou, a fim de conseguir um autógrafo e uma foto com a escritora e Doutora em Hipnose Renata Moesia, que lançou sua primeira obra, “Plena Mente”. Nele, ela escreve para quem tem o interesse em se programar positivamente, com técnicas e estratégias embasadas nos saberes da auto-hipnose e física quântica.

“Para que possamos viver uma vida plena e feliz, nós precisamos sempre estar conectados com nós mesmos e com a nossa missão aqui na Terra”, frisa a autora, ressaltando que o autoconhecimento contribui para a libertação de aprisionamentos: da mente ansiosa, dos bloqueios ocultos, das crenças disfuncionais, da dependência emocional, entre outros.

Em meio aos abraços, emoções e muito carinho dos fãs, Renata Moesia assinava os volumes e fazia dedicatórias durante o evento de sucesso, que manteve grande movimentação até o final, às 22h.

Quem é Renata Moesia

Conhecida publicamente por sua especialidade em terapias integrativas, Renata Moesia foi premiada pelo Prêmio Quality de Reconhecimento Internacional de Excelência em 2022. É Doutora em Hipnose e Regressão e possui especialização na Inglaterra com Marisa Peer, terapeuta da Família Real. Fundadora da Soul Equilibre, Renata já atendeu mais de 9 mil pessoas e hoje também é palestrante e Life Coach.



Contato – Renata Moesia

Instagram: @soulequilibre

Site: www.soulequilibre.com

Email: [email protected]

Clínica Soul Equilibre: (011) 95055-7977

Contato – Assessoria de Imprensa

Eduardo: (11) 99950 – 3679

Liliane: (11) 94360 – 0226

Instagram: @press_company