Team-as-service: modelo ganha destaque no mercado de vendas e prospecção

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de agosto de 2022.

Segundo dados da pesquisa Panorama de Vendas, realizada pela RD Station com o apoio da TOTVS, Rock Content e The News, 67% das empresas do Brasil projetam um crescimento de 10% a 50% em 2022. Apesar das metas, 25% dos negócios não têm nenhuma frequência de acompanhamento de resultados definida.

O estudo mostra que mais da metade (60%) das empresas analisadas não bateram suas metas de vendas em 2021. Além do mais, 54% dos negócios não utilizam uma ferramenta de CRM (Customer Relationship Management, na sigla em inglês – Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português) para fazer a gestão do time de vendas.

De acordo com o levantamento, 94% dos profissionais da área de vendas acreditam que um processo de vendas bem estruturado é essencial para seus resultados. Apesar disso, somente 31% das companhias declararam que têm um processo previsível, escalável e sustentável e 41% afirmaram que não têm qualquer rotina de treinamento para o time comercial. Paralelamente, 55% das empresas que têm alta performance possuem uma área bem estruturada e com processos bem definidos.

A pesquisa Panorama de Vendas foi realizada por meio de um questionário on-line, entre os dias 04 e 20 de abril e contou com a participação de mais de 1.600 pessoas de todo o Brasil e de empresas com diferentes tamanhos e atuações. Para Juliano Dias, fundador e CEO da Meetz – empresa que atua com prospecção especializada para empresas B2B -, os dados sobre a falta de assertividade em vendas e de despreparo do time comercial chamam a atenção para o chamado “team-as-service”, modelo que vem ganhando destaque no mercado de vendas e prospecção nos últimos tempos.

“Com o team-as-service, a empresa conta com uma equipe de especialistas em prospecção B2B que assume todo o processo de pré-vendas. Esse time contém um especialista em leads, chamado de Finder, além de um BDR (Business Development Representative) e um Copywriter, responsável por criar toda a comunicação da campanha”, descreve Dias.

Na análise do empresário, o modelo gera não apenas a otimização de recursos, como também a segurança da atuação de um time de ponta, especialista em operações de pré-vendas, com a metodologia, processos e tecnologia necessária para entregar os resultados esperados.

Empresa especializada é opção para diversos tipos de negócios

Segundo Dias, a contratação de uma equipe completa para desenvolver um projeto é uma alternativa viável para empreendimentos de diversos setores e portes. Ele conta que uma empresa que opta por criar do zero uma área de prospecção com um pré-vendedor ou SDR (Sales Development Representative) possui um custo anual próximo de R$ 105 mil por cada posição. O valor considera a contratação de sistemas, integrações e treinamento do profissional – tomando como base um salário de R$ 3.500, em regime CLT.

“Isso se não incluirmos benefícios, riscos trabalhistas, custos de adequação à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), entre outros itens”, afirma Dias. “Por outro lado, se a opção for contratar uma empresa especialista, a economia pode chegar a 54%, sem considerar o ROI (Retorno sobre o investimento), que tende a ser maior por conta da qualidade das oportunidades comerciais geradas”, complementa.

O CEO da Meetz afirma que o modelo de team-as-a-service já é popular no mercado de tecnologia. “Por conta da alta demanda de profissionais de tecnologia e desenvolvimento, assim como a alta qualificação necessária para os projetos, hoje muitas empresas optam por terceirizar esse serviço”, pontua. “O que é uma opção viável quando o objetivo é desenvolver um novo projeto e não o negócio não conta com a equipe necessária dentro de ‘casa’, ou quando essa equipe é insuficiente por questões de tempo e número de profissionais, entre outros elementos”.

Para concluir, Dias afirma que um dos diferenciais do modelo team-as-service está em sua flexibilidade e praticidade. “Com ele [team-as-service], o empreendimento pode contar com um time especializado e focar seus recursos e tempo no desenvolvimento do negócio. Para tanto, é necessário buscar por uma empresa especializada que faça a conexão entre os clientes e aqueles que realmente importam em seus mercados. Assim, o time de vendas pode dedicar seu tempo e esforços em fechar novos negócios”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.meetz.com.br/