Em 2025, anúncios digitais representarão 77,5% dos investimentos com mídia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 15 de agosto de 2022.

O estudo da EMarketer abril de 2022 revelou dados e previsões sobre o mercado da publicidade digital do futuro. Só nos Estados Unidos, o ramo de anúncios deve ultrapassar US$300 bilhões até 2025, representando mais de três quartos de todos os gastos com mídia (77,5%).

Com diversos setores, como viagens e automobilístico, tendo sofrido os impactos da pandemia, 83% dos CEOs pretendem aumentar investimentos no digital, conforme a pesquisa. A presença on-line mostrou-se essencial e mesmo grandes companhias estão direcionando seus investimentos em marketing, substituindo grande parte da verba que seria da mídia tradicional para a online.

As informações apuradas pelo estudo trazem dados dos Estados Unidos, o país pioneiro em muitos dos conceitos de marketing digital. Gradualmente essa realidade vai se implementando no Brasil, que costuma seguir os passos dos norte-americanos no que diz respeito a esse segmento. Hoje, apenas 5% das empresas brasileiras não adotaram o marketing digital como estratégia de crescimento, segundo a pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil , iniciativa que uniu diversas empresas especializadas na área.

“Vejo esse cenário como algo extremamente natural, mas a maioria das empresas demorou a perceber que a transformação digital e as estratégias omnichannel são essenciais e inevitáveis. Como todos estão acelerados na mesma direção, ganha espaço quem tem foco em métricas, conversão e otimização absoluta de ferramentas. Isso é o que separa os amadores dos profissionais de alto nível”, acrescenta o entrevistado Marcos Bautitz, estrategista digital especialista em Funil e Tráfego.

Quem trabalha na área já começa a notar a diferença. A pesquisa realizada pelo American Marketing Organization , em fevereiro de 2022, apontou que oito a cada dez CMOs afirmaram maior alinhamento entre os setores de Marketing e Finanças, gerando um crescimento de 10,3% de investimento em estratégias do setor em 2021.

“Seja para corporações ou profissionais liberais, englobando desde lançamentos, infoprodutos, social media e branding, não adianta investir em marketing digital sem estratégia. Ela define tudo e cada caso requer soluções específicas – não existe fórmula pronta, como as equipes tradicionais insistem em seguir”, finaliza Bautitz, alertando sobre a necessidade de contratação de profissionais especializados em soluções para o digital, com vivência desse novo panorama, e não somente adaptados de um cenário offline mais conservador.

Para mais informações: www.highlevelacademy.com.br