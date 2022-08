Movimento Bem Maior faz chamado sobre necessidade da filantropia no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de agosto de 2022.

O Movimento Bem Maior (MBM), organização social que atua para fomentar a filantropia estratégica no Brasil, realizou a segunda edição do Legado, série de encontros que tem como objetivo fomentar a filantropia para a construção de uma sociedade mais inclusiva, no último dia da Expert XP 2022, evento da XP Investimentos.

O diretor geral do MBM, Richard Sippli, falou para uma plateia atenta aos rumos que a economia vem tomando. Ao lado do CEO do Banco XP, José Berenguer, do fundador da Rede Gerando Falcões, Edu Lyra, e do cofundador do MBM e Chairman da MRV Engenharia, Rubens Menin, Sippli alertou para números da atual realidade: um, em cada três brasileiros, vive com renda inferior a R$ 500 por mês, e que 15% da população, 33 milhões de brasileiros, não têm o que comer

Para Sippli, o espaço ocupado pelo MBM no contexto de um evento de grande porte para investidores e interessados no tema é uma oportunidade significativa para mostrar que a filantropia estratégica é viável e pode mudar realidades adversas. “Esse tipo de participação dá robustez ao tema. O desafio do José Berenguer, de fazer esse painel ainda maior, na Expert do ano que vem, nos mostra que está havendo ampliação de consciência”, comemora.

Para o CEO do Banco XP, José Berenguer, é preciso mostrar que a mobilização da sociedade é inadiável. “Não dá pra esperar somente que o Estado faça a sua parte. O empresário brasileiro é muito versátil em qualquer lugar do mundo, porque ele está acostumado a se adaptar a situações diversas. Essas pessoas podem colaborar com suas experiências, usando esse talento”, explicou Berenguer.

O cofundador do Movimento Bem Maior, Rubens Menin, reafirmou a fala de Berenguer de que a sociedade civil precisa olhar para as suas responsabilidades e o potencial de promover mudanças. “Ainda é difícil conscientizar as pessoas sobre como a sociedade precisa ter protagonismo para realizar mudanças. Eu entendo que a mudança pode vir a partir dos exemplos. Precisamos mostrar o que está sendo feito por meio da filantropia. Não vamos esperar que somente o governo resolva esses problemas; precisamos assumir a nossa responsabilidade”, defendeu Menin.

No fechamento do painel, Edu Lyra, da Rede Gerando Falcões, falou da necessidade de conscientização. “Os indicadores sociais brasileiros regrediram 10, 20, 30 anos. Na última década havia 7 mil favelas, hoje são mais de 14 mil, ou 16 milhões de brasileiros morando nessas localidades. Precisamos converter a elite em parceiros, para que as pessoas entendam seus semelhantes em condições de extrema pobreza. Tem uma onda crescendo contra nós, mas nós temos privilégios e se conscientizar da capacidade de agir pode mudar realidades de outras pessoas”, reforça Lyra.

O evento Legado Expert XP 2022 está disponível no formato online e pode ser acessado pelo público através do site oficial, no link: https://2022.expertxp.com.br/

Sobre o Movimento Bem Maior

Organização social apartidária, sem fins lucrativos, fundada em 2018, que atua identificando, conectando e viabilizando importantes iniciativas de impacto social com o objetivo de fortalecer o ecossistema da filantropia no Brasil. Por meio do investimento social, da mobilização de lideranças e da articulação intersetorial, o MBM contribui ativamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva, diversa e justa para todos. Mais informações: https://movimentobemmaior.org.br

Sobre a Expert XP 2022

Nos dias 3 e 4 de agosto a XP Investimentos realizou mais uma edição do evento Expert XP com o tema “O futuro pelo olhar de quem transforma”, no São Paulo Expo. O evento teve modelo híbrido, com transmissão online, gratuita.

Nesta edição, a XP trouxe para o evento a primeira-ministra do Reino Unido entre os anos de 2016 e 2019, Theresa May, que falou sobre política internacional, mesclando com sua trajetória e experiências frente a importantes processos, como o de negociação do Brexit.

