Consórcios crescem 11,1% no primeiro semestre de 2022

* Por: DINO - 16 de agosto de 2022.

Mesmo durante o período de pandemia da Covid-19 e a crise sanitária e econômica gerada por ela, a população não deixou de ter necessidades de bens de consumo duradouros e uma opção já conhecida dos consumidores cresceu: o autofinanciamento através do consórcio. Entre janeiro e maio de 2022, os consórcios tiveram crescimento de 11,1%, de acordo com dados de uma pesquisa da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios).

Além disso, segundo a mesma pesquisa, o consórcio de eletroeletrônicos foi o mais requisitado, com alta de 124,6%, seguido do crescimento de 53,4% para o de veículos pesados e 22,6% para imóveis. Motocicletas e veículos leves, por outro lado, somam 9,5% no aumento dos consórcios. O número de 1,35 milhão de contratações para esse tipo de financiamento mostra que o brasileiro busca priorizar esse tipo de aquisição, que não inclui juros, mas que tem um tempo mais longo para ter posse do bem desejado.

Mesmo com as taxas de administração tendo variações, podendo ser altas em alguns casos, esse tipo de financiamento não é passível de juros, ou seja, a taxa Selic (tarifa básica da economia e que regula os juros) não influencia nas parcelas de um consórcio. Fredson Lima, representante da Dream Consulting, consultório especializado em consórcios, aponta que de 2020 para cá houve um alto índice de vendas de consórcio, mas um quinto dessas vendas foram golpes de representantes agindo de má fé e empresas sem experiência.

No entanto, Fredson acredita que as coisas mudaram. “Nos dias de hoje, conseguimos avaliar que as pessoas estão mais informadas sobre o consórcio. Elas entenderam que não é apenas um autofinanciamento sem juros, mas também uma forma de investimento”, comenta. E se engana quem acha que o autofinanciamento serve apenas para bens como casa ou carro. Hoje existem milhares de adeptos ao consórcio de iPhones, atraindo aproximadamente 94 mil clientes, por exemplo, sendo o iPhone 12 o mais financiado.

“O consórcio no nosso país ainda tem um grande potencial, sendo ainda, na minha análise, um dos melhores métodos para conseguir um bem e também uma oportunidade de investimento”, afirma Fredson. Vale ressaltar que é importante se atentar às taxas de cada administradora e aos contratos para que o contratante não se frustre. “Minha expectativa para o consórcio nos próximos anos é de crescimento exponencial, como disse anteriormente, o mercado de consórcio no Brasil é um dos mais cobiçados”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: www.dreamconsulting.com.br