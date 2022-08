Psicoterapia online: o que é e quais seus benefícios?

Compartilhe Facebook

16 de agosto de 2022.

A psicoterapia online é um tratamento que atua no combate a traumas do passado e questões que trazem sofrimento e afetam a vida do indivíduo. É formada por um conjunto de métodos terapêuticos, que são utilizados de acordo com as necessidades do paciente, sempre com o objetivo de devolver sua qualidade de vida e autoestima.

Em casos em que a pessoa sente que não possui condições de lidar com certas dores, é importante buscar ajuda especializada, afim de que tenha o suporte necessário. A procura por este tipo de tratamento tem atraído a atenção inclusive de empresas que desejam proporcionar bem-estar aos seus funcionários, já que está diretamente ligado ao desempenho.

Atualmente, a terapia já derrubou o estigma de ser voltada apenas para pessoas com transtornos graves, hoje qualquer pessoa pode ter acesso a este tipo de acompanhamento para melhorar alguma área de sua vida.

Alguns fatores demonstram quando é necessário buscar ajuda e muitas vezes pessoas próximas podem sinalizar essa necessidade para quem está em sofrimento. Abaixo estão alguns pontos que merecem atenção:

Emoções desequilibradas

É importante observar se há oscilação emocional frequente, como preocupação em excesso ou demasiado pessimismo ou apatia mesmo após ter obtido alguma conquista. A expressão inadequada das emoções pode ser um indicativo da necessidade de conversar comum profissional.

Situações traumáticas

Algumas situações como um acidente de carro, uma separação ou mesmo a perda de um familiar, pode causar traumas profundos e que devem ser tratados para que se consiga atravessar esse momento da melhor forma possível de modo a causar a menor quantidade de danos emocionais.

Problemas físicos

Em todos os indivíduos, problemas emocionais podem se manifestar fisicamente, como o estresse crônico que pode surgir de várias formas, sendo que, as mais comuns são:

Dores musculares, abdominais e estomacais;

Diminuição do sistema imunológico ocasionando problemas como: gripes, resfriados e outras doenças;

Queda de apetite sexual;

calvície;

Unhas frágeis;

Emagrecimento ou ganho de peso.

O que faz a psicoterapia online?

Esta é uma área da saúde que utiliza metodologias cientificas e é necessário formação em Psicologia, desta forma apenas o psicólogo é quem deve saber qual é a abordagem de psicoterapia certa conforme a condição que cada paciente apresentar.

No entanto, é válido conhecer as diferentes abordagens que existem. Cada uma possui uma forma de interpretar o mundo e compreender o indivíduo, mas todas tem o foco no bem-estar e promoção da saúde.

As pessoas já estão cada vez mais percebendo que, para ser considerado feliz, é necessário sinergia em várias áreas da vida e não mais apenas no relacionamento ou no trabalho, mas o conjunto disso, é fundamental buscar o equilíbrio. Em muitos casos com o apoio dos psicólogos online será possível isso, já que com a rotina intensa, ajuda muito poder fazer terapia de qualquer lugar, sem a necessidade de se deslocar.

Com o avanço da internet, este tipo de acompanhamento pode ser feito do conforto do lar e com total sigilo.

A psicoterapia online é muito semelhante a modalidade presencial e traz muitos benefícios aos pacientes, por exemplo, traçar uma jornada de autoconhecimento e trabalhar alguma questão emocional, os psicólogos online também podem fornecer dicas para lidar com as diversidades do dia a dia.