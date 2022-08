Startups vão representar o Brasil em competições internacionais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de agosto de 2022.

O Startup Summit foi o palco da grande final. Neste ano o evento contou com mais de 5 mil participantes, 90 palestrantes, 7 palcos simultâneos, 14 trilhas de conteúdos, feira de negócios e 120 startups abriu as 3 principais competições de startups no Brasil, o Sebrae Like a Boss, o Get in the Ring e a Copa do Mundo de Empreendedorismo.

Quem passou pelo estande do Sebrae viu um ringue de boxe situado como palco no centro do estande.

No dia 04/08, primeiro dia da Final do Desafio Sebrae Like a Boss e seletivas do Get in The Ring e Copa do Mundo de Empreendedorismo, 24 startups de 9 estados e Distrito Federal entraram no ringue e disputaram pelas vagas na grande final através de pitch de seus negócios de uma forma lúdica e entretida.

No dia 5/08, 12 startups fizeram seus pitches em inglês e foram avaliadas por uma bancada de especialistas composta por Cris Arcangeli, da Beauty In, Daniel Leipnitz, do Sapiens Park, Frank de Meijer, do Unknown Group, Franklin Luzes, VP da Microsoft e Sandro Cortezia, da Ventiur.

O caminho para chegar a essa final não foi fácil. Startups passaram por seletivas estaduais, depois foram selecionadas dentre 100 concorrentes numa votação popular online com mais de 25 mil votos computados e por júri especializado com 14 profissionais tarimbados de todo o país.

Toda esta trajetória tem como objetivo maior a preparação para internacionalização de negócios, e as startups agora vão se conectar com oportunidades concretas de internacionalização com parceiros do Instituto Inova+ e do Sebrae.

6 startups que se destacaram na competição:

1º lugar: Trashin

A porto-alegrense Trashin atua com gestão de resíduos 360° e logística reversa: simplifica o processo de gestão de resíduos, da coleta à transformação ou destinação final, busca valorizar o resíduo; gera renda e transforma problemas em recursos, através de gestão, marketing e tecnologia. A startup atende clientes de diversos setores e tamanhos e busca entregar soluções efetivas para o atingimento das metas de sustentabilidade e foco na economia circular.

2º lugar: Multipet

A empresa goiana trata carrapatos, pulgas e vermes em várias espécies animais. Com facilidade na administração, sem sabor, glúten, lactose, corantes ou álcool, não causa efeitos colaterais ou tóxicos nos animais.

3º lugar: Mogai

A capixaba desenvolve produtos de Visão Computacional 3D inspirados na visão humana, com tecnologia 100% nacional. A tecnologia funciona com fotografias estéreo calibradas e gera 3D com as dimensões reais a partir de um único par de fotos.

Essas três startups vão representar o Brasil na final do Get in The Ring, uma das maiores competições de startups do mundo, com presença em mais de 100 países em 10 anos, onde as startups competem para ganhar visibilidade, aperfeiçoar o seu pitch e se conectar com investidores, empresários e entusiastas.

4º lugar: Liberfly

Empresa focada na aquisição de direitos consumeristas, levando praticidade e autonomia para quem não quer aguardar por processos na justiça.

5º lugar: Yooga

A Yooga ajuda donos de restaurantes a vender mais e ter uma gestão mais simplificada.

6º lugar: MeuResíduo

A MeuResíduo digitaliza, padroniza e organiza as informações dos processos da cadeia de resíduos por meio de uma plataforma corporativa.

Agora, as 6 startups vão competir por uma das 100 vagas na final da Copa do Mundo de Empreendedorismo em Riade, na Arábia Saudita, onde a grande vencedora recebe um prêmio de um milhão de dólares em investimento.

A Entrepreneurship World Cup é um programa para empreendedores de todos os estágios que oferece ferramentas e recursos para desenvolver seus empreendimentos com acesso a conhecimento, muito networking e capital. Organizada pelo Misk Global Forum, pela Global Entrepreneurship Network e pelo The Global Education & Leadership Foundation, a EWC já impactou mais de 300.000 empreendedores de 200 países.

Rodrigo Paolilo, Presidente do Instituto Inova+ destacou a grandeza e diversidade do programa, desde sua fase inicial com as seletivas estaduais até as conexões internacionais: “Trata-se de um uma iniciativa verdadeiramente plural e nacional, com startups, mentores e jurados de todos os estados e segmentos, sendo aproximados e alinhados na capacidade técnica e conexão real de oportunidades internacionais concretas.”

Paulo Renato, Gerente de Inovação do Sebrae Nacional, destaca a importância do Desafio Sebrae Like a Boss para o ecossistema de startups: “Uma oportunidade para startups estarem preparadas para o mercado, além de uma super visibilidade às empresas que estiveram aqui hoje, ganharam a oportunidade de se apresentar para investidores, potenciais compradores e público no geral. Essa vitrine é um dos grandes diferenciais do programa.”

O programa Sebrae Like a Boss está aberto a interessados na temática de internacionalização que podem ter acesso aos conteúdos que as startups ganhadoras vivenciaram durante a trilha de preparação, gratuitamente, através do site: https://www.startupglobal.com.br/

O Desafio Like A Boss

Realizado pelo Sebrae em parceria como Instituto Inova+, o programa de Internacionalização de Startups contempla a execução de ações de capacitações, seletivas regionais, mentorias e competições com startups participantes do Brasil inteiro através do alinhamento de agendas e integração com gestores locais; tendo por missão trazer oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e internacionalização para negócios inovadores brasileiros.

Assim, as startups destaques terão uma grande oportunidade de visibilidade, conexão no âmbito nacional e internacional, além de possuir mais de 20 horas de treinamento e 10 horas de mentorias especializadas individuais.

O Instituto Inova+

O Instituto Inova+ é uma organização sem fins lucrativos, liderada por agentes com décadas de experiência no ecossistema empreendedor e de inovação no Brasil e no mundo. Atua como agente de transformação através de programas de empreendedorismo e inovação para organizações públicas e privadas de todo o Brasil.