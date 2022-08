Use Orgânico patrocina primeiro curso de dermatologia natural no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de agosto de 2022.

A Use Orgânico, marca DNVB (Digitally Native Vertical Brand) de cosméticos orgânicos, naturais e veganos, vai patrocinar o primeiro curso de dermatologia natural no Brasil. As aulas acontecem de forma totalmente on-line e serão ministradas pelas três dermatologistas naturais mais reconhecidas do país.

Patrícia Silveira é graduada na área pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) desde 2002. Ampliou sua formação com especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa pela UFF (Universidade Federal Fluminense), além de incluir na bagagem cursos de fitoterapia.

Bióloga e médica atuante em dermatologia natural desde 2015, Grace Marzano é pós-graduada em desenvolvimento de cosméticos naturais. Também possui cursos nas áreas de fitoterapia, homeopatia e aromaterapia.

Luiza Archer, por sua vez, formou-se em 2010 e atua na área da dermatologia natural em clínicas multidisciplinares desde 2015. Ainda participou de práticas de cosmética natural e aromaterapia.

O curso é voltado para médicos, dermatologistas e público em geral que busca trabalhar com terapias e produtos menos nocivos à pele e à saúde. O conteúdo é baseado em artigos científicos recentes de profissionais experientes na prática da dermatologia natural. Os alunos vão ter acesso à tópicos como tipos de conservantes, ativos verdes e toxicidade imediata e tardia, entre outros.

“As fórmulas são manipuladas com ativos de origem natural específicos para cada pele e problema, com a menor quantidade de itens químicos nada saudáveis, como conservantes, estabilizantes e fragrâncias sintéticas. Na dermatologia natural, a eficiência dos produtos vem associada a cosméticos 100% naturais e orgânicos, com aproveitamento total, praticidade e complementação de ingredientes. Tudo isso gera menos consumo e mais simplicidade, consciência e respeito”, explica Jennefer Oliveira, head de produtos da Use Orgânico.

A marca é especializada em green beauty de alta performance e oferece ao mercado a maior variedade de cosméticos naturais, orgânicos e veganos do Brasil. “São tratamentos que têm tudo a ver com a dermatologia natural. Esperamos que a Use seja o lugar seguro para os pacientes acharem todos os produtos que precisarem”, finaliza Jennefer.

Para acessar o conteúdo completo e se inscrever, basta acessar o site.

Publicado em: https://leiamaisba.com.br/2022/08/04/use-organico-patrocina-primeiro-curso-de-dermatologia-natural-no-brasil