Camping sustentável oferece imersão na Mata Atlântica próximo à capital paulista

* Por: DINO - 16 de agosto de 2022.

O Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, localizado entre os municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, no estado de São Paulo, fica a 120km da capital e oferece um refúgio da cidade e uma opção para se reconectar à natureza. O ecoturismo no Parque promove a sensibilização ambiental e o contato direto com a Mata Atlântica. Entre as estruturas da reserva está a área de camping, que conta com módulos que permitem privacidade e uma imersão em meio à floresta.

O Parque, que tem cerca de 1.330 espécies registradas em sua área de 7 mil hectares, tem como objetivo oferecer uma experiência diferenciada e incentiva a percepção da responsabilidade de cada um no cuidado com o meio ambiente. Para os que se aventuram no camping, podem desfrutar de um roteiro de até cinco trilhas autoguiadas que conta com uma área de banho no rio Itatinga.

A vivência completa ganha um toque especial com a gastronomia da reserva, na qual o visitante tem a opção de alimentação oferecida por uma empresa da comunidade, que cria receitas com ingredientes nativos da Mata Atlântica, como Cambuci e frutos da palmeira-juçara, servidas no fogão à lenha.

Planejado para que seu uso seja de baixo impacto ao meio ambiente, o camping tem capacidade para até 20 pessoas e é dividido em oito módulos, que são espaços predeterminados para a montagem das barracas e separados entre si. Além disso, conta com local para banho quente e área para preparo de refeições em um fogão à lenha.

“A ideia é que a área do camping do Parque das Neblinas se torne uma experiência de imersão e de sensibilização, seja pela experiência significativa com a floresta, por estar acampando no meio a natureza, seja pela possibilidade de repensar sobre nossos impactos nos ambientes.”, afirma Michele Martins, analista de sustentabilidade do Ecofuturo.

O espaço possui um tratamento de esgoto ecológico com dois modelos diferentes: a fossa de bananeira, também conhecida como Ecofossa, e o banheiro seco, que cumpre todas as funções de um sanitário convencional sem utilizar água em seu sistema. No primeiro sistema, as bactérias transformam a matéria orgânica em nutrientes para o solo e a água retorna ao ambiente em forma de vapor – processo que leva o nome de evapotranspiração. No segundo, são utilizadas serragens para acelerar a decomposição.

No banho, as duchas são adaptadas para evitar desperdício e o tratamento da água é realizado por um sistema que possui um lago com plantas aquáticas e peixes, responsáveis por realizar a filtragem de uma forma natural. Por isso, é orientado que os visitantes utilizem produtos biodegradáveis.

Todas as atividades devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (11) 4724-0555 ou pelo e-mail [email protected].

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Mais informações sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

Planin – Assessoria de Imprensa da Suzano

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes e equipe – www.planin.com

Contato: Eduarda Lopes, Thallyta Nunes e Maíra Telles

[email protected] – Tel.: (11) 2138-8949