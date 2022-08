Evento debate tendências em energia solar em Goiânia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de agosto de 2022.

A Expo Brasil Solar debateu temas de relevância para o mercado de energia solar no dia 11 de agosto, no Centro de Convenções de Goiânia, na capital de Goiás.

Voltado a empresas e profissionais do mercado de energia solar fotovoltaica, o evento reuniu palestras sobre os principais temas deste segmento, como segurança e medicina do trabalho, prestação de serviços na área, overload de inversores, regularização residencial e industrial de geração de energia solar, atração, engajamento e venda de energia solar através do digital, obtenção de lucro com pós-venda solar, importância de consultorias técnicas e comerciais de alta performance para aumentar o ticket médio e a margem de lucro, viabilidade financeira, entre outros.

A Expo Brasil Solar é realizadas pela Start Produções, empresa que já realizou mais de 500 horas de evento em nada menos do que 20 cidades brasileiras, reunindo um público superior a cinco mil visitantes e mais de 100 expositores.

As próximas edições regionais da Expo Brasil Solar irão ocorrer no Rio de Janeiro-RJ, em 22 de setembro, Salvador-BA, em 06 de outubro, São Paulo-SP, em 02 de novembro, e Fortaleza-CE, em 06 de dezembro.

Já a edição nacional do evento ocorre nos dias 02, 03 e 04 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo-SP. Informações e inscrições: https://www.expobrasilsolar.com.br