NEC Visionary Week 2022 traz insights sobre o futuro da sociedade e dos negócios

* Por: DINO - 17 de agosto de 2022.

A NEC acaba de anunciar a data e a programação do maior evento 100% digital promovido anualmente pela empresa, a NEC Visionary Week. A edição deste ano terá como tema “Truly Open, Truly Trusted”, e trará sete sessões online globais exclusivas, todas concentradas na tarde do dia 15 de setembro, quinta-feira, das 13h30 às 18h (horário de Brasília). Todo o conteúdo conta com legendas em inglês.

O evento apresentará não somente suas mais recentes tecnologias, soluções e estudos de caso de clientes nos segmentos de Governo Digital, Finanças Digitais, 5G e Biometria da NEC, mas também compartilhará uma visão de futuro, destacando cenários e tendências ao redor do mundo que influenciam a vida em sociedade nos mais diferentes contextos. A NEC Visionary Week é o evento mais importante do ano para a NEC, ocasião em que a empresa apresenta uma visão compartilhada do futuro, mostra as principais iniciativas que contribuem para alcançar esse objetivo na cocriação para um futuro mais brilhante e sustentável.

A programação desta edição abordará o papel da transformação digital (DX) e das tecnologias inovadoras, como o 5G, que ajudam a sociedade a enfrentar desafios críticos, a exemplo do combate à COVID-19, e a implementação de medidas essenciais de DX nos principais setores. As sessões contarão com a participação de líderes de destaque, como Takayuki Morita, presidente e CEO global da NEC Corporation, Akira Shimada, presidente e CEO global da NTT Inc., Lone Brose, chefe de desenvolvimento de negócios de tecnologia de segurança da Dinamarca, Dr. Richard Hatchett, CEO da Coalisão para as Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI), Tobias Puehse, VP de Product Management Next Gen POI da Mastercard International Inc. entre outros.

O acesso a todas as sessões estará disponível até 31 de outubro.

Abaixo é possível conferir a programação na íntegra:

13h30 às 13h55 – Palestra: Truly Open, Truly Trusted

– Takayuki Morita, presidente e CEO global da NEC

– Kumi Fujisawa, presidente do Instituto para Estudos Sócio-Econômicos Internacionais

– Soichi Noguchi, chefe-executivo do Instituto para Estudos Sócio-Econômicos Internacionais

14h às 14h55 – Painel: IA como pioneira em uma revolução nas vacinas de próxima geração

– Dr. Richard Hatchett, CEO da Coalisão para as Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI)

– Dr. Richard Stratford, CEO e cofundador da NEC Oncoimmunity AS

– Chloe Cho, jornalista e CEO/cofundadora da Mídias Brilhantes & Produções

– Takayuki Morita, presidente e CEO global da NEC

15h às 15h55 – Painel: Mantendo a confiança com o governo digital

– Lone Brose, chefe de desenvolvimento de negócios de tecnologia de segurança da Dinamarca

– Hans Jayatissa, diretor de digitalização da KMD

– Ritu Bhandari, gerente/política em insights de economia de impacto

– Yasunori Mochizuki, diretor na NEC

– Mads Darling, Head de comunicação interna na KMD (moderador)

15h às 15h55 – Painel: Futuro do pagamento, experiência do cliente e muito mais

– Tobias Puehse, VP de Product Management Next Gen POI da Mastercard International Inc.

– Qing Cao, VP de inovação em produtos biométricos da Mastercard International Inc.

– Hiroshi Hashimoto, vice-presidente sênior da NEC

– Daichi Iwata, produtor-executivo de negócios na NEC

16h às 16h55 – Painel: Desbloqueando o potencial de mudanças regionais e demográficas na gestão de patrimônio

– Han Wee Tan, Consultor em Gestão de Patrimônio e Ativos na Ernst & Young Advisory

– Pascal Wengi, diretor-gerente, da Avaloq para a região Norte da Ásia

– Gery Dachlan, diretor-gerente, da Avaloq para a região Sul da Ásia e Austrália

16h às 16h5 – Painel: Redes 5G abertas: um modelo para o mundo

– Randeep Singh Sekhon, diretor de tecnologia da Bharti Airtel

– Bhaskar Ramamurthi, professor e ex-diretor da IIT Madras

– Aalok Kumar, presidente da NEC Índia

– Mayuko Tatewaki, vice-presidente sênior da NEC

17h às 17h55 – Painel: A visão da NTT e da NEC sobre o futuro da rede avançada e o mundo que a cerca

– Akira Shimada, CEO e presidente da NTT Inc.

– Takayuki Morita, presidente e CEO global da NEC

– Kenji Nonaka, sócio-sênior da McKinsey & Company (moderator)

Serviço:

NEC Visionary Week 2022

Evento 100% online

Data: 15 de setembro

Horário de início: 13h30

Link para as inscrições: https://hubs.li/Q01jmwMr0