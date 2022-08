The smarter E destaca novos recordes em renováveis para este ano no Brasil

* Por: DINO - 17 de agosto de 2022.

O mercado de energia renovável está em plena expansão no Brasil, com forte presença da energia solar. Mesmo após o recorde de instalações no ano passado, o setor continua aquecido. Após anos desafiadores, o The Smarter E South America, que acontece em São Paulo de 23 a 25 de agosto, oferece um evento de destaque voltado para a nova realidade energética. A edição deste ano reunirá as mais recentes inovações do segmento, além de apresentar tendências, oportunidades de negócios e treinamentos para mais de 30 mil visitantes de 40 países.

Os dados do setor mostram que as gerações centralizada e distribuída de energia solar fotovoltaica ultrapassaram 17 GW, representando mais de 8% da capacidade total instalada da matriz elétrica brasileira. Essa dinâmica não se aplica apenas ao setor solar. Os projetos de armazenamento de energia estão ganhando força e há um foco crescente na distribuição e consumo de energia inteligente. Além disso, a e-mobilidade será essencial para unir a nova realidade energética na área de transportes.

O número de estandes reservados para o The smarter E South America 2022 confirma esse notável avanço. No salão de exposição mais de 380 expositores de toda a cadeia de valor do setor de energias renováveis apresentarão seus produtos e soluções inovadoras. O extenso programa de exposições contará com mais de 35 apresentações, workshops e eventos paralelos cobrindo uma ampla variedade de tópicos, incluindo treinamentos práticos e demonstrações de produtos.

A Conferência Intersolar South America não apenas destaca as perspectivas de mercado, aspectos regulatórios, novas tecnologias e opções de financiamento – tanto para Geração Distribuída quanto para Geração Centralizada -, mas também as mudanças e tarefas necessárias que o mercado brasileiro terá que enfrentar para manter crescimento sustentável para o futuro.

“O Brasil está se tornando um mercado solar muito importante. A energia solar fotovoltaica já representa 8,1% da capacidade total instalada da matriz elétrica brasileira, com 12 GW de geração distribuída de energia solar fotovoltaica e 5,3 GW de geração centralizada de energia solar fotovoltaica, o que soma 17,3 GW de energia solar fotovoltaica”, ressalta Rodrigo Sauaia, CEO ABSOLAR. “O mercado de energia solar fotovoltaica já é responsável por mais de R$ 90,5 bilhões em novos investimentos e a criação de mais de 514 mil empregos acumulados desde 2012, e os projetos ABSOLAR 2022 trarão novo recorde de crescimento para o setor”, conclui.

A Conferência Eletrotec + EM-Power dá continuidade da ENIE – Conferência de Instalações Elétricas, evento que começou em 1981 e se tornou um tradicional ponto de encontro de profissionais da área. Além da Intersolar South America e da Eletrotec Conference, a ees South America Conference tem como objetivo abordar um dos temas mais quentes para o futuro das energias renováveis no Brasil – o armazenamento de energia.

Nas três conferências, mais de 130 tomadores de decisão do Brasil, de todo o mundo e de toda a cadeia de fornecimento de energia renovável estão programados para falar sobre novas políticas de mercado, tecnologias de ponta e melhores práticas. Mais de 2.000 participantes terão oportunidade de participar de um programa de conferências e workshops que reflita as necessidades em evolução do setor.

“Nossa expectativa é de um evento cheio de oportunidades, negócios e ideias inovadoras que irão impulsionar o mercado de energia como um todo”, afirma Florian Wessendorf, diretor geral da Solar Promotion International, organizadora internacional do evento ao lado da Freiburg Management and Marketing International, e Aranda Eventos.

Para mais informações sobre The smarter E South America, basta visitar: www.ThesmarterE.com.br