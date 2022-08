DGS Brasil cria uma nova área de Customer Success

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 18 de agosto de 2022.

A DGS Brasil, empresa pertencente ao Grupo Dedalus, provedor líder de soluções de gestão da saúde, acaba de criar uma área de Customer Success. O novo setor tem como objetivo abordar uma visão holística da jornada do cliente, propondo um atendimento personalizado a fim de assegurar a aderência das soluções e o sucesso do cliente. A abertura da frente acompanha a expansão de novos clientes e negócios, além da necessidade de proximidade que o setor da saúde exige.

A KLAS Research, relatório que fornece pesquisas sobre as tendências de TI em saúde, apontou que a Dedalus tem o maior número de Registros Médicos Eletrônicos – EMRs instalados em hospitais fora dos EUA (1.612), mais de 35% a mais do que o próximo maior fornecedor. Além disso, o relatório também destaca a posição de liderança contínua da Dedalus no mercado europeu de EMR.

Diante dos expressivos números de crescimento, investir em uma frente de cuidado da jornada do cliente é imprescindível para garantir que ele alcance os resultados desejados através de seu relacionamento com a marca, conforme defende o líder da nova área, Peter Silva, executivo que há mais de 15 anos tem trabalhado na construção da jornada do relacionamento com clientes em grandes empresas do segmento de tecnologia para a saúde.

“Sabemos que, toda área de atuação necessita de um relacionamento bem estruturado com o cliente, no entanto, quando falamos do setor de saúde, esse movimento se torna ainda mais fundamental, já que estamos lidando com processos mais críticos e complexos. Temos muito trabalho pela frente”, explica Peter Silva.

Com tecnologias capazes de comunicar com soluções que já estão disponíveis dentro das instituições de saúde, é comum que as instituições de acabem não explorando todo o potencial que as soluções podem oferecer, é nesse momento que a área de Customer Success fará a diferença.

“Os nossos softwares são desenvolvidos de uma forma que é possível plugar em outras ferramentas ou sistemas que já estão em funcionamento nos hospitais ou centros clínicos. Mas é necessário que os gestores hospitalares contem com um suporte adequado para migrarem os dados, adaptarem as ferramentas e até mesmo para sugerirem novas soluções que podemos desenvolver. Com a chegada dessa nova área podemos identificar todas essas questões e garantir uma assistência de qualidade para os nossos clientes”, afirma Patricia Martinelli, diretora de marketing e novos negócios da DGS Brasil.

Atualmente instituições de saúde de grande porte do Brasil já estão utilizando o suporte de Customer Success oferecido pela DGS.